ВИДЕО | Водитель сбил на пешеходном переходе мальчика на самокате и получил более 700 евро штрафа

Видео снято вечером 9 июля, когда в полицию поступило сообщение о том, что на Таммсааре теэ в Таллинне водитель сбил 12-летнего мальчика, пересекавшего на самокате дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

„С согласия родителя мы приводим реальный пример того, что происходит, когда водитель ошибается на дороге. На светофоре для автомобиле мигал желтый свет, в момент происшествия переход был нерегулируемым“.

• Если перед нерегулируемым пешеходным переходом в попутном направлении останавливается или остановилось транспортное средство, водитель не имеет права обгонять это транспортное средство ни непосредственно перед пешеходным переходом, ни на пешеходном переходе, а должен остановиться перед пешеходным переходом.

• Выезжать на пешеходный переход можно только в том случае, если водитель уверен, что ему не придется там останавливаться, и он убедился, что он не подвергнет опасности пешехода, вышедшего или выходящего на пешеходный переход.

• При остановке возле нерегулируемого пешеходного перехода из-за дорожной ситуации соблюдайте достаточное расстояние от пешеходного перехода.

По словам руководителя группы по расследованию аварий Пыхьяской префектуры Рауля Аннука, мальчик с видео в результате случившегося получил травмы. „На данный момент вступило в силу решение, по которому водитель, ранее за дорожные нарушение не наказывавшийся, наказан штрафом в 720 евро“, — прокомментировал Аннука.

„Будучи участником дорожного движения, смотри дальше того, что происходит перед твоим носом, и действуй так, чтобы это было безопасно как для тебя, так и других участников дорожного движения. В дорожном движении участвуют и дети, и они еще не умеют оценивать общую картину условий дорожного движения. На тебе как на водителе моторно-транспортного средства лежит очень большая ответственность, именно ты являешься источником наибольшей опасности на дорогах. Правила действуют не просто так“, — напоминают участникам дорожного движения в Центре надзора за дорожным движением.

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