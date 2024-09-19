Маардуская гимназия была удостоена Европейской премии инновационного преподавания

По словам мэра Маарду Аурики Син-Керра, это значительное достижение в сфере образования. „Маардуская гимназия доказала, что инновационные методы обучения, которые учитывают индивидуальные потребности учеников, могут привести к выдающимся результатам. Успешная интеграция международного опыта в учебный процесс значительно обогатила процесс обучения,“ - сообщила мэр. „Поздравляю коллектив гимназии с этим замечательным достижением! Пусть эта награда вдохновит вас на дальнейшие смелые и новаторские проекты в будущем.“

Цель проекта Маардуской гимназии — интегрировать предметы с учетом индивидуальных потребностей учащихся, используя инновационные методы обучения и решения, способствующие развитию креативности. Благодаря проекту повысились как академические достижения учащихся, так и их мотивация. Международные проекты способствовали профессиональному развитию учителей и школы в целом.

Наряду с Маардуской гимназией была также награждена инициатива Тартуского университета по развитию магистратуры в сфере технологий

Эти достижения подчеркивают стремление учебных заведений к повышению качества образования и укреплению международного сотрудничества. Европейская премия инновационного преподавания отмечает усилия школ и учителей, которые содействуют модернизации образования и формированию навыков, необходимых для будущего.

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