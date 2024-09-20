20.09.2024, 10:15
СХЕМА | В понедельник из-за дорожных работ временно изменится маршрут одного из таллиннских автобусов
ФОТО: | Delfi Meedia
В связи с работами по укладке асфальта на улицах Тёэстузе и Нийне в понедельник, 23 сентября, в направлении Вана-Лыуна на весь день изменится маршрут автобуса № 3.
В направлении Вана-Лыуна не будет остановок Volta, Kungla, Kalamaja и Põhja puiestee. Объезд – через улицу Каларанна и Пыхья пуйестеэ с остановками Miinisadam, Noblessneri, Lennusadam и Kalarand.
В связи с изменениями путь до остановки может занять больше времени, чем обычно, поэтому следует запастись временем, чтобы попасть в пункт назначения.
С расписанием, маршрутами и расположением остановок можно ознакомиться на сайте.
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