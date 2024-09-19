Седьмой Всемирный день чистоты привлекает внимание к экологическому ущербу от электронных сигарет
В этом году глобальное гражданское движение World Cleanup Day (Всемирный день чистоты) уделяет особое внимание экологическому ущербу от электронных сигарет в Эстонии. Всемирный день чистоты состоится 20 сентября, регистрация открыта на сайте maailmakoristus.ee.
Одноразовые электронные сигареты в последние годы стали в Эстонии проблемным товаром в том числе и с экологической точки зрения, поскольку использованные электронные сигареты просто выбрасывают как мусор. „Видимо, люди не знают, что вейп нельзя выбрасывать в бытовые отходы. На самом деле это небольшое электронное устройство, содержащее литиевую батарею“, - объясняет Элике Савиорг, член правления общественной организации Puhta Ilma koda и руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии.
„Наша основная рекомендация в отношении всех продуктов такова, что если можно воздержаться от покупки – не покупате! Если вы не можете обойтись без этого продукта, то следует отказаться от потребления одноразового изделия и отдать предпочтение многоразовому. И, наконец, когда вы использовали продукт, выбросьте его или отнесите в нужное место, чтобы материалы, использованные в продукте, получили новую жизнь“, - говорит Савиорг.
По словам Пирет Отсасон, руководителя отдела ответственности производителей и опасных отходов департамента экономики замкнутого цикла при Министерстве климата, электронные сигареты необходимо собирать отдельно от бытовых отходов и обращаться с ними надлежащим образом. „Расширенная ответственность производителей распространяется на электронные сигареты, то есть импортеры электронных сигарет должны взять на себя ответственность за сбор, обработку и информирование потребителей. Сбор электронных сигарет и информирование потребителей должны стать более эффективными, поэтому мы особенно рады, что впервые ассоциации Eesti Elektroonikaromu OÜ и MTÜ Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus также принимают участие в уборках“, - говорит Отсасон.
Согласно Эстонскому реестру проблемных товаров, в 2022 году импортеры электронных сигарет задекларировали на эстонском рынке 61,43 тонны электронных сигарет, что составляет почти 3 071 500 электронных сигарет в год. При сборе этих данных одноразовые электронные сигареты не отличаются от многоразовых. Две тонны электронных сигарет ежеквартально поступают в переработчик отходов электронных сигарет OÜ Weerec. Кроме того, электронными сигаретами занимается компания AS Epler & Lorenz, но более точных сопоставимых данных о количестве использованных вейпов с момента их поступления на переработку нет. Предполагается, что 10-15% проданных электронных сигарет может возвращаться.
Помимо официального рынка существует также очень большая доля черного рынка и незарегистрированной онлайн-торговли, которые не отражаются в статистике. По разным данным, доля черного рынка оценивается в 20-50% от общего объема рынка. Данных о размерах черного рынка в Эстонии на данный момент нет.
Каур Куурме, член правления компании Eesti Elektroonikaromu OÜ, которая занимается сбором и переработкой использованных электронных устройств, объясняет, что электронные сигареты являются проблемным продуктом, который согласно сегодняшнему законодательству подпадает под категорию электрических и электронных устройств. „Поскольку электронная сигарета помимо электроники содержит литиевую батарею, очень важно, чтобы использованные электронные сигареты собирались отдельно от других отходов из-за высокого риска возгорания. Электронные сигареты можно сдать бесплатно либо в пунктах приема, либо в точках продажи электронных сигарет. Мы рекомендуем использовать многоразовые версии при курении электронных сигарет, потому что так можно сохранить окружающую среду“.
Кристи Валгма, член правления Эстонской общественной организации по распространению электрического и электронного оборудования (MTÜ Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus), также утверждает, что выброшенные небольшие электронные устройства, в том числе одноразовые электронные сигареты, представляют серьезную опасность: „Батареи в этих устройствах имеют высокую пожароопасность, что увеличивает риски как для природы, так и для нас самих. Правильное и информированное управление отходами является ключом к обеспечению максимальной переработки материалов и предотвращению загрязнения. EES-Ringlus призывает всех делать осознанный выбор - отдавать предпочтение долговечному оборудованию и избегать одноразовых изделий. Вместе мы сможем сократить количество отходов и защитить окружающую среду“.
Электронные сигареты содержат никотин и литиевую батарею, которая, в свою очередь, содержит никель, кобальт и токсичные органические растворители. Выбрасывая электронные сигареты в обычный мусор или на природу, содержащиеся в них опасные вещества могут вызвать загрязнение окружающей среды, отравление дикой природы, почвы и водоемов. Кроме того, неправильное обращение с аккумуляторами может стать причиной пожаров в мусорных баках, свалках и предприятиях по переработке отходов.
Литий, используемый в производстве электронных сигарет, является важнейшим сырьем. В то время как срок службы многоразовой электронной сигареты может составлять полгода и более, одноразовая электронная сигарета выбрасывается в мусор всего за один-пять дней. Сокращение использования одноразовых электронных сигарет также позволит значительно сократить количество отходов и необходимость использования лития.
„К сожалению, невероятно мало электронных сигарет, официально продаваемых в Эстонии, удается получить назад для их переработки. Причина кроется, конечно, как в невежестве людей, так и в неудобном процессе возврата“, - говорит Элике Савиорг, руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии.
Пустую электронную сигарету следует отнести либо в небольшой ящик для сбора электроники, либо в пункт сбора отходов. Ее также можно вернуть в соотношении 1:1 всем продавцам, то есть при покупке нового изделия продавец обязан забрать пустой товар. Эти принципы также применимы ко всем другим небольшим электронным устройствам. Кроме того, вейп можно поместить в ящики для батареек, расположенные во всех магазинах, поскольку таким образом старые электронные сигареты будут возвращены нужному специалисту, который отправит ценный материал, содержащийся в вейпе, на переработку. Кроме того, в магазинах появляется все больше специальных коробок для сбора электронных сигарет, например, такую коробку можно найти в каждом эстонском продуктовом магазине сети Lidl.
Согласно исследованию Института развития здравоохранения 2021 года, электронные сигареты, несомненно, были самым популярным табачным изделием среди эстонской молодежи. Опрос показал, что 30% 14-15-летних и 48% 16-18-летних школьников использовали вейпы в течение последних четырех недель. Количество вейперов сегодня растет.
Несколько других исследований, проведенных как в Европе, так и в Америке, подтверждают, что электронные сигареты становятся все более популярным продуктом как среди курильщиков, так и среди молодежи. „Изначально продаваемый под эгидой облегчения отказа от курения, этот продукт нашел большое количество потребителей даже среди людей, которые раньше не употребляли табачные изделия“, - говорит руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии.
Уборки последних лет показали, что в природе помимо обычных окурков встречается все больше одноразовых электронных сигарет. „Ранее мы говорили о различных видах отходов, некоторые из которых не часто ассоциируются с мусором. Например, окурки. Если в прошлом году в рамках Всемирного дня чистоты мы уделяли особое внимание одноразовым пластиковым кладбищенским свечам, которые в невероятных количествах валяются как мусор на кладбищах и вдоль их обочин, то в этом году мы пытаемся достучаться до людей, которые используют одноразовые электронные сигареты“, - объясняет Элике Савиорг.
В этом году Puhta Ilma koda организует в сотрудничестве с Эстонской организацией по переработке электрического и электронного оборудования (Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus) и Эстонскими электронными отходами (Eesti Elektroonikaromu) 9-22 сентября пилотный проект кампании по сбору мелкой электроники в десяти крупных школах Эстонии. Цель проекта - повысить осведомленность молодежи об обращении со старой мелкой электроникой и сборе сломанных электронных устройств, оставленных дома. В пилотном проекте принимают участие немецкая средняя школа Кадриору, Таллиннский русский лицей Линнамяэ, школа Виймси, средняя школа Саку, школа Кейла, школа Лаагри, средняя школа Юленурме, Тартуская средняя школа Аннелинна, Пярнуская майская школа и Ида-Вирумааский центр профессионального образования.
Пустой вейп можно отнести в сборный ящик магазина или на станцию утилизации вместе с другими сломанными электронными устройствами! Подробную информацию можно найти на сайте maailmakoristus.ee/veip. Всемирный день чистоты состоится 20 сентября, регистрация открыта на сайте maailmakoristus.ee.
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