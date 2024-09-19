Седьмой Всемирный день чистоты привлекает внимание к экологическому ущербу от электронных сигарет

Одноразовые электронные сигареты в последние годы стали в Эстонии проблемным товаром в том числе и с экологической точки зрения, поскольку использованные электронные сигареты просто выбрасывают как мусор. „Видимо, люди не знают, что вейп нельзя выбрасывать в бытовые отходы. На самом деле это небольшое электронное устройство, содержащее литиевую батарею“, - объясняет Элике Савиорг, член правления общественной организации Puhta Ilma koda и руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии.

„Наша основная рекомендация в отношении всех продуктов такова, что если можно воздержаться от покупки – не покупате! Если вы не можете обойтись без этого продукта, то следует отказаться от потребления одноразового изделия и отдать предпочтение многоразовому. И, наконец, когда вы использовали продукт, выбросьте его или отнесите в нужное место, чтобы материалы, использованные в продукте, получили новую жизнь“, - говорит Савиорг.

По словам Пирет Отсасон, руководителя отдела ответственности производителей и опасных отходов департамента экономики замкнутого цикла при Министерстве климата, электронные сигареты необходимо собирать отдельно от бытовых отходов и обращаться с ними надлежащим образом. „Расширенная ответственность производителей распространяется на электронные сигареты, то есть импортеры электронных сигарет должны взять на себя ответственность за сбор, обработку и информирование потребителей. Сбор электронных сигарет и информирование потребителей должны стать более эффективными, поэтому мы особенно рады, что впервые ассоциации Eesti Elektroonikaromu OÜ и MTÜ Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus также принимают участие в уборках“, - говорит Отсасон.