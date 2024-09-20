„Большая рабочая нагрузка меня не пугает“. Экс-министр Март Вырклаэв нашел себе новое применение

27 августа 2024 года волость Раэ издала распоряжение об отзыве Индрека Варика из совета предприятия по производству электроэнергии, воды и тепла AS Elveso, которое на 100% принадлежит волости Раэ. Новым членом совета волость избрала Марта Вырклаэва. Его полномочия действительны в течение пяти лет, до конца лета 2029 года.

Вырклаэв уже много лет связан с волостью Раэ. Он начал в волостной управе землеустроителем, но уже в 2012 году стал волостным старейшиной. В 2019 году его избрали в Рийгикогу, а в 2023-2024 годах был министром финансов Эстонской Республики. После смены правительства летом этого года Вырклаэв вернулся в парламент. Получается, что родная волость, глядя в будущее, подстелила Вырклаэву соломку назначением в совет Elveso?