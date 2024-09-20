20.09.2024, 08:40
„Большая рабочая нагрузка меня не пугает“. Экс-министр Март Вырклаэв нашел себе новое применение(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В конце августа в волости Раэ сменили члена совета местной коммунальной компании. Им стал бывший волостной старейшина и министр финансов Март Вырклаэв.
27 августа 2024 года волость Раэ издала распоряжение об отзыве Индрека Варика из совета предприятия по производству электроэнергии, воды и тепла AS Elveso, которое на 100% принадлежит волости Раэ. Новым членом совета волость избрала Марта Вырклаэва. Его полномочия действительны в течение пяти лет, до конца лета 2029 года.
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