Новости Эстонии
20.09.2024, 08:40

„Большая рабочая нагрузка меня не пугает“. Экс-министр Март Вырклаэв нашел себе новое применение

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Март Вырклаэв
Март Вырклаэв
ФОТО: Teele Toova | Delfi Meedia

В конце августа в волости Раэ сменили члена совета местной коммунальной компании. Им стал бывший волостной старейшина и министр финансов Март Вырклаэв.

27 августа 2024 года волость Раэ издала распоряжение об отзыве Индрека Варика из совета предприятия по производству электроэнергии, воды и тепла AS Elveso, которое на 100% принадлежит волости Раэ. Новым членом совета волость избрала Марта Вырклаэва. Его полномочия действительны в течение пяти лет, до конца лета 2029 года.

Вырклаэв уже много лет связан с волостью Раэ. Он начал в волостной управе землеустроителем, но уже в 2012 году стал волостным старейшиной. В 2019 году его избрали в Рийгикогу, а в 2023-2024 годах был министром финансов Эстонской Республики. После смены правительства летом этого года Вырклаэв вернулся в парламент. Получается, что родная волость, глядя в будущее, подстелила Вырклаэву соломку назначением в совет Elveso?

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