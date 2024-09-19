RusDelfi организует открытую встречу с мэром Евгением Осиновским. Приходите!(9)
1 октября в 18:00 в кафе Mood пройдет открытая запись интервью с мэром Таллинна Евгением Осиновским. На месте можно будет задать интересующие вас вопросы. Приходите!
RusDelfi организует встречу с мэром столицы Евгением Осиновским. На месте журналист RusDelfi Виталий Бесчастный будет брать интервью у социал-демократа, а затем каждый желающий сможет задать свои вопросы Осиновскому. Мероприятие бесплатное.
Евгений Осиновский возглавляет столицу с апреля 2024 года. За это время произошло много интересного. Например, старейшину Ласнамяэ нашли лишь в конце августа - ей стала бывшая центристка Юлианна Юрченко. Автомобилисты критикуют велосипедную политику города, так как на некоторых улицах теперь большие пробки. Департамент образования выделил больше средств на зарплаты учителей, а сам Осиновский называет переход на эстонский язык обучения - главным вызовом управы. Стала ли власть в городе прозрачней? Отменят ли бесплатный общественный транспорт? Что будет с дотациями и бесплатными услугами? Об этом и не только мы поговорим с мэром Таллинна первого октября.
У данного мероприятия две цели:
1) Задать Евгению Осиновскому важные вопросы о развитии города.
2) Дать возможность жителям столицы высказаться и напрямую поговорить мэром.
Время: 1 октября (вторник). Начало записи в 18:00.
Место: кафе Mood на Площади Свободы (Vabaduse väljak 10). Бронирование столов: на сайте кафе https://www.moodcafe.co/reserveerimine/ или по телефону +372 6000111.