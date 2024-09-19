RusDelfi организует открытую встречу с мэром Евгением Осиновским. Приходите!

Евгений Осиновский возглавляет столицу с апреля 2024 года. За это время произошло много интересного. Например, старейшину Ласнамяэ нашли лишь в конце августа - ей стала бывшая центристка Юлианна Юрченко. Автомобилисты критикуют велосипедную политику города, так как на некоторых улицах теперь большие пробки. Департамент образования выделил больше средств на зарплаты учителей, а сам Осиновский называет переход на эстонский язык обучения - главным вызовом управы. Стала ли власть в городе прозрачней? Отменят ли бесплатный общественный транспорт? Что будет с дотациями и бесплатными услугами? Об этом и не только мы поговорим с мэром Таллинна первого октября.