ФОТО и ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях и налоге на безопасность(20)
После выездного заседания в 12 часов в молельном доме Мяэвалла в Пыгари состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кристен Михал, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр образования и науки Кристина Каллас и министр обороны Ханно Певкур.
Премьер-министр сказал, что выездное заседание в Пыгари — это важная традиция. Правительство приезжает сюда каждые пять лет, отмечая устойчивость нашей независимости и государственности. Это место, где 80 лет назад, в 1944 году, состоялось последнее перед оккупацией заседание правительства Отто Тифа.
Глава правительства сообщил, что на заседании кабинета министров было принято 15 решений. Например, были одобрены и направятся в парламент поправки к закону, по которым местные самоуправления получат постоянное финансирование, чтобы предлагать людям услуги, связанные с душевным здоровьем, рядом с их домом. Также были приняты поправки к закону о лекарствах, согласно которым больничные аптеки получат право поставлять лекарства, что увеличит конкуренцию. Кроме этого правительство одобрило предложение совета Кассы по безработице, по которому ставка налога на страхование по безработице останется прежней.
Одной из самых важных тем сейчас является налог на безопасность и оборонные инвестиции.
„Государственная оборона является одним из приоритетов этого правительства. На переговорах по бюджету мы добавили 1,6 миллиарда евро на приобретение боеприпасов до 2031 года. С учетом дополнительных средств всего 6,35 млрд евро. Расходы на оборону составят 3,3-3,7% ВВП. По инвестициям в оборону мы уступаем только Польше, немного опережая США“, — сказал Михал. Он выразил надежду, что и союзники будут вносить достаточный вклад.
„Печально, что 80 лет спустя мы снова оказались в ситуации, когда правительству приходится ставить безопасность и оборону в приоритет. Эстония находится в реальной опасности. Решения, которые мы принимаем в правительстве, основаны на опыте и знаниях, которые имелись в этом доме и 80 лет назад. История склонна повторяться, но теперь мы стали умнее и лучше можем защитить себя“, — сказала в свою очередь Кристина Каллас.
По словам Ляэнеметса, угроза постоянно растет, поэтому налог на безопасность и нужен был. Такой масштабной инвестиции в безопасность Эстонии не производилось никогда. „215 млн евро на следующие три года — это очень большая инвестиция и очень большой эффект. Большая часть пойдет на укрепление восточной границы, чтобы мы чувствовали себя более спокойно и уверенно“, — сказал министр, отметив, что сегодня соседство с Россией не означает ничего хорошего. К сожалению, эти инвестиции вынуждают и сокращать другие расходы, добавил он.
„У партнеров по коалиции не было существенных споров относительно выделения 1,6 миллиарда на оборону. До начала войны в Украине с 2017 года инвестиции в государственную оборону составляли чуть более 2,8 миллиарда евро. До 2026 года мы инвестируем более 6,3 миллиарда, что в 2,2 раза больше“, — сказал Ханно Певкур, отметив, что и этим, к сожалению, не покроешь все нужды.
Он подчеркнул, что введение налога на безопасность и увеличение оборонных расходов — вынужденная мера: „Ничего не поделаешь, мы должны это сделать. Россия не становится спокойнее. Наоборот, она становится все агрессивнее, поэтому все союзники вместе должны вносить свой вклад. В Эстонии присутсвуют три ядерные державы: Франция, Великобритания и США. Это четкий знак того, что мы вместе с союзниками. Мы больше никогда не будем одни. Нам никогда больше не придется собираться здесь последним составом правительства. Этого никогда не произойдет. Но во имя этого нужно работать“.
Смотрите запись пресс-конференции (на эстонском языке). По техническим причинам синхронного перевода на русский не было.
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