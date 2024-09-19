ФОТО и ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях и налоге на безопасность

Премьер-министр сказал, что выездное заседание в Пыгари — это важная традиция. Правительство приезжает сюда каждые пять лет, отмечая устойчивость нашей независимости и государственности. Это место, где 80 лет назад, в 1944 году, состоялось последнее перед оккупацией заседание правительства Отто Тифа.

Глава правительства сообщил, что на заседании кабинета министров было принято 15 решений. Например, были одобрены и направятся в парламент поправки к закону, по которым местные самоуправления получат постоянное финансирование, чтобы предлагать людям услуги, связанные с душевным здоровьем, рядом с их домом. Также были приняты поправки к закону о лекарствах, согласно которым больничные аптеки получат право поставлять лекарства, что увеличит конкуренцию. Кроме этого правительство одобрило предложение совета Кассы по безработице, по которому ставка налога на страхование по безработице останется прежней.

Одной из самых важных тем сейчас является налог на безопасность и оборонные инвестиции.

„Государственная оборона является одним из приоритетов этого правительства. На переговорах по бюджету мы добавили 1,6 миллиарда евро на приобретение боеприпасов до 2031 года. С учетом дополнительных средств всего 6,35 млрд евро. Расходы на оборону составят 3,3-3,7% ВВП. По инвестициям в оборону мы уступаем только Польше, немного опережая США“, — сказал Михал. Он выразил надежду, что и союзники будут вносить достаточный вклад.

„Печально, что 80 лет спустя мы снова оказались в ситуации, когда правительству приходится ставить безопасность и оборону в приоритет. Эстония находится в реальной опасности. Решения, которые мы принимаем в правительстве, основаны на опыте и знаниях, которые имелись в этом доме и 80 лет назад. История склонна повторяться, но теперь мы стали умнее и лучше можем защитить себя“, — сказала в свою очередь Кристина Каллас.