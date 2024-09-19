Рийгикогу не спешит заново принимать так называемый Закон о советских памятниках

Председатель экономической комиссии Рийгикогу Яак Ааб признал, что так называемый Закон о демонтаже советских памятников не был приоритетным для комиссии: „Проблема в том, что чиновники не успели выполнить работу достаточно быстро, в комиссии были более актуальные и срочные вопросы“.

Прошлой осенью обсуждался вопрос принятия закона в неизменном виде, но парламент этого не сделал. Пока неизвестно, когда Рийгикогу снова приступит к его рассмотрению. „Это сложно предсказать, многое зависит от загруженности комиссии и других вопросов, но надеюсь, что не позднее октября. Министерство юстиции отправило поправки, мы ждем разъяснений по ним. Так что в ближайшее время мы обязательно обсудим это в комиссии. Поправки касаются определенных проблем, связанных с частной собственностью, и того, как можно демонтировать части строений или символы. Президент указал на то, что закон оставлял возможность для разного толкования. Это нужно уточнить, но есть и другие изменения“, – добавил Ааб.

Как сообщает Министерство юстиции, весной и летом этого года шла переписка между сотрудниками экономической комиссии парламента, Министерства юстиции и Министерства культуры, в ходе которой Рийгикогу запросил более подробные объяснения по законопроекту. „Министерство культуры направило разъяснения напрямую в экономическую комиссию парламента. Министерство юстиции планирует вернуться к этой теме после завершения переговоров по государственному бюджету“, – сказала специалист по коммуникациям Министерства юстиции Майя-Элиза Туллик.

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