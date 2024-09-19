В Таллинне столкнулись велосипедисты, в Харьюмаа пострадал пятилетний мальчик

В среду, 18 сентября, в 15:59 произошла авария на улице Вахи в Тарту возле автобусной остановки Melissi, где 52-летний мужчина на легковом автомобиле Škoda Octavia не уступил дорогу 34-летнему. мужчине, который ехал на велосипеде по круговой дороге. Велосипедист врезался в машину и упал. Его доставили в больницу.

В 16:44 произошла авария возле Раннамяэ теэ, 5 в Таллинне, где на велосипедной дорожке столкнулись 33-летняя женщина, ехавшая на электровелосипеде, и 45-летний мужчина, ехавший на велосипеде. Оба были доставлены в больницу.

В 17:29 произошла авария возле Таммику, 8 в деревне Лауласмаа в Ляэне-Харьюмаа в Харьюмаа, где пятилетний мальчик упал с велосипеда. Ребенка доставили в больницу.

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