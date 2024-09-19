После раздумий Нарва решила выделить деньги на турнир по дзюдо

На прошлой неделе городская управа отказала в выделении финансирования организаторам крупнейшего в Ида-Вирумаа турнира по дзюдо. Спортивный клуб BUFFEN-DO просил город выделить 700 евро на покрытие некоторых связанных с организацией турниров расходов.

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По словам вице-мэра города Мессурме Писаревой, решение об отказе в финансировании было принято на основе установленного городским собранием порядка.

„Поддержка спорта имеет четкий регламент – клуб BUFFEN-DO, согласно порядку, должен был ходатайствовать о помощи в четко обозначенные сроки, чего не было сделано. Таким образом мы отказали в просьбе выделить средства на общих основаниях“, – отметила Писарева.

Теперь же, волевым решением Тоотса, деньги выделены из городского резерва. При этом Писарева отмечает, что сложившаяся ситуация и то, как она была разрешена, требует от городских властей поразмыслить о том, как реагировать на такие случаи в будущем.

„С одной стороны, при отказе, мы руководствовались тем, что мы не можем выделить средства одному клубу, а потом, в схожей ситуации, отказать другим. Понятно, что не все спортсмены могут предоставить ходатайства в установленные порядком сроки, зачастую за год до проведения тех или иных соревнований. Возможно городу необходимо подумать о создании определенного резерва для таких случаев“, – подытожила Мессурме Писарева.

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