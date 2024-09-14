Нарва не нашла 700 евро для проведения международного спортивного турнира

В предыдущие годы в турнире принимали участие от 150 до 250 спортсменов из 7 стран. Каждый год спортивная школа „Энергия“ выделяла 500 евро на приобретение медалей и трофеев для турнира. В этом году Департамент культуры и спорта не нашел возможности финансово поддержать турнир в своем бюджете. Эти соревнования по дзюдо являются крупнейшими не только в Нарве, но и в Ида-Вирумаа, и неоднократно входили в рейтинг Эстонского союза дзюдо, пишет Gazeta.ee.

Руководство спортклуба Buffen-do обратилось к мэру Нарвы Яану Тоотсу с просьбой изыскать из городских средств 700 евро, которые могли бы пойти на покупку медалей и аренду необходимой техники.

„Для организации Международного турнира по дзюдо „Narva Karikas 2024“ мы просим вас выделить из резервного фонда финансовый посильный взнос в размере 700 евро на аренду оборудования (мониторы, компьютеры, звук) и частично на приобретение призов.

Остальные расходы, связанные с организацией соревнований (аренда зала, оплата судей и технического персонала, организационные расходы и т.д.), будут покрыты клубом“, – говорится в обращении на имя мэра.

Стоит отметить, что общая смета турнира, который пройдет уже 21 сентября, составила 3548 евро, и запрашиваемая у города сумма не составляет даже его четверти. В своем ответе вице-мэр Нарвы Месурме Писарева высоко отметила вклад клуба Buffen-do в развитие спорта в Нарве, однако, сославшись на стесненные финансовые обстоятельства, в поддержке вежливо отказала.

„В ответ на ваш запрос сообщаем, что мы высоко ценим организацию XXIV Международного турнира по дзюдо „Кубок Нарвы 2024“, поскольку он способствует развитию спортсменов и мотивирует их на достижение высоких целей. Мы также поддерживаем усилия спортивного клуба BUFFEN-DO, направленные на укрепление международной репутации дзюдо и продвижение региональных спортивных мероприятий.