10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | Помощь с домашним заданием. „Использование гугл-переводчика — как пластырь. Глобально проблемы не решит“

Родители, в том числе недостаточно хорошо владеющие эстонским языком, пытаются всеми возможными способами помочь ребенку с домашними заданиями, но все ли идет во благо? Можно ли при выполнении работ использовать гугл-переводчик? Как не потерять авторитет в глазах ребенка, если родитель сам не владеет языком, а помочь нужно? И нужно ли покупать учебники на русском языке и нанимать репетиторов? RusDelfi вместе со специалистами разбирается в этом.