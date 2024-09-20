10 СТРАХОВ ПЕРЕХОДА | Помощь с домашним заданием. „Использование гугл-переводчика — как пластырь. Глобально проблемы не решит“(20)
Родители, в том числе недостаточно хорошо владеющие эстонским языком, пытаются всеми возможными способами помочь ребенку с домашними заданиями, но все ли идет во благо? Можно ли при выполнении работ использовать гугл-переводчик? Как не потерять авторитет в глазах ребенка, если родитель сам не владеет языком, а помочь нужно? И нужно ли покупать учебники на русском языке и нанимать репетиторов? RusDelfi вместе со специалистами разбирается в этом.
Поддержать ребенка важно не только своими знаниями
Тема выполнения домашних заданий и вопрос, насколько активно родитель сможет участвовать в этом процессе, были в числе первых подняты в рамках перехода на эстонский язык обучения, даже на том этапе, когда реформа еще обсуждалась, уверяет Анна Голубева, руководитель Центра многоязычного образования при Нарвском колледже Тартуского университета.
Анна — специалист с двадцатилетним стажем, в том числе у нее за плечами — семь лет опыта работы в Центре языкового погружения. А еще Анна — мама троих детей. „Язык общения в семье русский, дети получают образование в учреждениях с эстонским языком обучения“, — рассказывает специалист и заверяет, что проблема выполнения домашних заданий ей знакома не понаслышке. Страхи, связанные с выполнением домашних заданий, звучали и продолжают звучать достаточно громко и в социальных сетях, и на встречах с родителями.