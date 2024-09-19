Опрос: 70% граждан чувствуют, что правительство Эстонии изматывает народ(2)
Согласно свежему опросу Norstat Eesti AS, заказанному Институтом общественных исследований, 80% респондентов согласны с мнением, что многие люди воспринимают правительство как врага, который изматывает народ, а 70% чувствуют это на личном уровне, пишет RusERR.
В последнем опросе, проведенном по заказу Института общественных исследований, участников попросили выразить мнение относительно заявления, прозвучавшего в речи президента Алар Кариса по случаю 33-й годовщины восстановления независимости: „Многие люди воспринимают правительство как врага, который изматывает народ. Это опасное развитие событий, которое нельзя объяснить просто заблуждением. Люди хотят понимать, почему с них взимают налоги и как используются их деньги. Недостаточно констатировать, что расходы и доходы государства не сбалансированы. Политика правительства может быть правильной, но не менее важно, чтобы и люди считали долгосрочную схему финансирования правильной и справедливой. Если власть кажется несправедливой, доверие к ней и, в конечном итоге, к стране подрывается“. Вопрос не приписывал цитату президенту и не упоминал его имя; цитата была представлена фразой: „В последней речи в честь годовщины прозвучало мнение“.
Сначала респондентов спросили: „Согласны ли вы с данным мнением?“ 12% ответили „нет“ или „скорее нет“, 80% – „скорее да“ или „да“, а 8% затруднились с ответом.
С мнением, прозвучавшим в речи президента, согласны 90% сторонников Isamaa, 85% – EKRE, 84% – Социал-демократической партии, 80% – Центристской партии, 77% – Eesti 200 и 62% – Партии реформ.
Затем респондентов спросили: „Лично вы чувствуете, что правительство стало врагом, который изматывает народ?“ На это 22% ответили „нет“ или „скорее нет“, 70% – „скорее да“ или „да“, а 7% затруднились с ответом.
Лично воспринимают правительство как врага, который изматывает народ, 90% сторонников EKRE, 88% избирателей Центристской партии, 88% – Isamaa, 67% – Eesti 200, 54% – Социал-демократической партии и 22% сторонников Партии реформ.
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