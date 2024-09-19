Опрос: 70% граждан чувствуют, что правительство Эстонии изматывает народ

В последнем опросе, проведенном по заказу Института общественных исследований, участников попросили выразить мнение относительно заявления, прозвучавшего в речи президента Алар Кариса по случаю 33-й годовщины восстановления независимости: „Многие люди воспринимают правительство как врага, который изматывает народ. Это опасное развитие событий, которое нельзя объяснить просто заблуждением. Люди хотят понимать, почему с них взимают налоги и как используются их деньги. Недостаточно констатировать, что расходы и доходы государства не сбалансированы. Политика правительства может быть правильной, но не менее важно, чтобы и люди считали долгосрочную схему финансирования правильной и справедливой. Если власть кажется несправедливой, доверие к ней и, в конечном итоге, к стране подрывается“. Вопрос не приписывал цитату президенту и не упоминал его имя; цитата была представлена фразой: „В последней речи в честь годовщины прозвучало мнение“.