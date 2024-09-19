Премьер-министр: все понимают, что сфера безопасности требует вложений

В среду на инфочасе в Рийгикогу член Рийгикогу Лаури Лаатс спросил премьер-министра, имеется ли анализ, каким образом повышение налогов повлияет на экономическую среду и насколько оно повысит инфляцию. Премьер-министр Кристен Михал отметил, что обратная связь, полученная от предприятий и широкой общественности перед принятием решений по налогам, была довольно простой: „Все понимают, что сфера безопасности требует вложений“. Михал отметил, что большинство предприятий, которые предпочли бы не получать дополнительную налоговую нагрузку, согласились внести свой вклад в государственную оборону. „В основном реакция была следующей: если будет введен дополнительный налог на безопасность – широкий налог на безопасность, соответствующий самой безопасности, которая касается каждого – от пенсионера до банкира, – то этот налог должен пойти на покрытие нужд безопасности и быть ограниченным по времени. Таким он и является“, – подтвердил он.

Премьер-министр отметил, что также имеются анализы Министерства финансов, Банка Эстонии, коммерческих банков и других финансовых учреждений. Из всех из них следует, что в течение нескольких лет инфляция будет повышенной. „На это безусловно повлияют повышение налога с оборота и прочее повышение цен. Затем она сократится. В других странах мира уровень инфляции также в общем начал снижаться – и это глядя на экономику в целом“, – пояснил премьер-министр. Он отметил, что центробанки намеренно повысили ценность денег, что, с одной стороны, привело к сокращению экономической активности, а с другой – позволило обуздать рост цен. „В дальнейшем, по прогнозам Министерства финансов и банков – по памяти назову Swedbank, LHV, вероятно, SEB, Luminor, но были и другие, – экономика начнет расти и следует ожидать роста экономики на несколько процентов, возможно даже немногим больше. Время покажет“, – сказал он.