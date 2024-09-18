„Он мог бы стать жемчужиной Таллинна“. В столице ищут возможности превратить территорию Горхолла в современное пространство(4)
Таллинн планирует продолжить развитие Горхолла и его окрестностей в сотрудничестве с различными сторонами, чтобы превратить этот район в привлекательное и современное городское пространство. Сегодня состоялся круглый стол, посвящённый обсуждению возможностей сотрудничества и предстоящих шагов.
По словам вице-мэра по вопросам городского имущества Вильяра Яаму, вопрос Горхолла имеет важное значение, так как здание и его окрестности являются знаковыми для города. „Сейчас Горхолл находится в печальном состоянии, но он мог бы стать жемчужиной Таллинна. Ранее были предложены различные видения, однако они не были реализованы. В долгосрочной перспективе это мог бы быть многофункциональный комплекс, открытый для горожан. Сначала нужно выяснить техническое состояние здания, а затем найти подходящее содержание. Сотрудничество с различными партнёрами является ключом к достижению желаемого результата“, – отметил Яаму.
В круглом столе приняли участие сотрудники Таллиннского департамента городского имущества, сотрудники центра градостроительных компетенций Департамента городского планирования, MTÜ Eesti Konverentsibüroo, представители Паралимпийского комитета и Олимпийского комитета Эстонии.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.