У таллиннских водоемов установлено 50 специальных урн для окурков

В окружающую среду ежегодно попадают десятки тонн небиоразлагаемых сигаретных фильтров. Попав в каналы, пруды, реки и озера, в конце концов окурки поступают напрямую в Балтийское море. Достаточно лишь одного окурка, чтобы отравить до 1000 литров воды, кроме того, через морских животных токсичные вещества в итоге попадают и в нашу пищу.

„Попадание окурков в море и другие водоемы подвергает опасности биоту. Специальные урны для окурков – шаг к более чистому городу и Балтийскому морю“, – отметила вице-мэр Маргот Роозе и добавила, что проект направлен на привлечение внимания к проблеме и повышение осведомленности.

В прошлом году урны для окурков размещались в основном у моря, а в этом – у других водоемов, например, возле озер Харку и Паэ, прудов Вяйке-Ыйсмяэ и Шнелли, а также в парках Лёвенру, Пардитийги и Лепистику. Урны для окурков установлены также в местах для гриля в Мериметса и в Пельгуранна. Местоположение урн выбрал Таллиннский центр стратегического управления в сотрудничестве с районными управами Пыхья-Таллинна, Кесклинна, Ласнамяэ, Кристийне, Мустамяэ, Нымме и Хааберсти. Урны установило Avolux OÜ, которое представило на гостендере, организованном Таллиннским центром стратегического управления, наиболее выгодное предложение.

В прошлом году в сотрудничестве с Filaret OÜ на приморской территории было установлено 80 аналогичных урн, которые используются и сейчас. Урны для окурков опорожняет Таллиннский центр переработки отходов, партнер которого – Filaret OÜ – перерабатывает собранные окурки в экологичный компостируемый материал для 3D-печати, благодаря чему снижается и количество пластиковых отходов.

Таллинн следует целям программы управления отходами на 2022–2026 годы , в том числе внедряет решения, предотвращающие загрязнение моря и способствующие сбору морского мусора, к которым относится и установка урн для окурков.

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