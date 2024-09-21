21.09.2024, 09:25
Введение налога на безопасность обойдется государству почти в 3 миллиона евро(29)
ФОТО: | Delfi Meedia
Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA) не планирует нанимать дополнительных сотрудников для контроля за применением налога на безопасность. Однако техническая реализация различных изменений (как налога на безопасность, так и автоналога) обойдется государству в несколько миллионов евро, пишет Delfi Ärileht.
Налог на прибыль предприятий станет частью налога на безопасность. Налогово-таможенный департамент будет собирать налог на безопасность посредством деклараций по НСО, деклараций по подоходному и социальному налогу, деклараций по налогу на доходы физических лиц и предпринимательского счета.
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