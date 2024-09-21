Введение налога на безопасность обойдется государству почти в 3 миллиона евро

Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA) не планирует нанимать дополнительных сотрудников для контроля за применением налога на безопасность. Однако техническая реализация различных изменений (как налога на безопасность, так и автоналога) обойдется государству в несколько миллионов евро, пишет Delfi Ärileht.