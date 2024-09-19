Раймонд Кальюлайд: на электросамокате я не езжу — это слишком опасно, и не рекомендую другим

„На этой неделе в телепередаче ERR „Pealtnägija“ был поднят вопрос, у кого всё-таки преимущество, когда велосипедист пересекает дорогу, — у велосипеда или автомобиля. Как веду себя я в такой ситуации?

На велосипеде. Я не слезаю с велосипеда, потому что это потратило бы время и моё, и водителей. Слезать с велосипеда по дороге на работу, или занимаясь спортом, 10 раз просто нереально. Однако всегда сбрасываю скорость, готов остановиться и всегда убеждаюсь, что водитель уступает мне дорогу.

Если он не уступает, я просто останавливаюсь и жду, пока кто-то пропустит или пока автомобили проедут.

Даже если у меня есть преимущество по правилам, я учитываю, что водитель может либо не знать, что должен уступить, либо просто не успел меня заметить. Все иногда ошибаются.

Как водитель, я стараюсь быть максимально внимательным, приближаясь к пешеходному переходу или совершая поворот, с учётом того, что велосипедист, самокатчик или пешеход может внезапно выйти на дорогу.

Велосипеду уступаю дорогу. Особенно осторожен, если вижу велосипед с детским креслом.

Если какой-то велосипедист выезжает передо мной на дорогу, не имея на это права, я не сигналю и не размахиваю руками. Зачем тратить нервы и время?

На электросамокате я не езжу — это слишком опасно, и я не рекомендую другим. В целом, считаю эти средства передвижения проклятием для наших тротуаров.

И общий вывод. К сожалению, в дорожном движении очень много водителей на всех видах транспорта, которые либо глупы, либо беспечны, либо безрассудны, либо всё это вместе. Поэтому нужно быть не просто вдвойне, а вчетверо внимательным, как водителям, так и велосипедистам и пешеходам“.

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