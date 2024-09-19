Поступают ли жалобы от родителей в связи с переходом на эстонский язык?

„Школьный год только начался, и коллективам нужно время, чтобы привыкнуть к новому распорядку. Для успешного перехода важно, чтобы школа и дом сотрудничали. Министерство подготовило для образовательных учреждений руководства о том, как поддерживать детей в детских садах и учеников в школах, а также какую поддержку оказывать родителям“, — рассказывают в министерстве и добавляют, что в учебных заведениях при необходимости также консультируют родителей.