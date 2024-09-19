ФОТО: Maliutina Anna | Shutterstock
Новости Эстонии
19.09.2024, 07:00

Поступают ли жалобы от родителей в связи с переходом на эстонский язык?

 
Отвечает Министерство образования и науки

Новый учебный год набирает обороты, обсуждение перехода на эстонский язык среди родителей не утихает. RusDelfi узнал, поступают ли жалобы представителям власти по поводу новой реформы образования.

„Школьный год только начался, и коллективам нужно время, чтобы привыкнуть к новому распорядку. Для успешного перехода важно, чтобы школа и дом сотрудничали. Министерство подготовило для образовательных учреждений руководства о том, как поддерживать детей в детских садах и учеников в школах, а также какую поддержку оказывать родителям“, — рассказывают в министерстве и добавляют, что в учебных заведениях при необходимости также консультируют родителей.

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