Поступают ли жалобы от родителей в связи с переходом на эстонский язык?

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Новый учебный год набирает обороты, обсуждение перехода на эстонский язык среди родителей не утихает. RusDelfi узнал, поступают ли жалобы представителям власти по поводу новой реформы образования.
„Школьный год только начался, и коллективам нужно время, чтобы привыкнуть к новому распорядку. Для успешного перехода важно, чтобы школа и дом сотрудничали. Министерство подготовило для образовательных учреждений руководства о том, как поддерживать детей в детских садах и учеников в школах, а также какую поддержку оказывать родителям“, — рассказывают в министерстве и добавляют, что в учебных заведениях при необходимости также консультируют родителей.
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