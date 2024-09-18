Обязательно ли нужно носить на работу бюстгальтер? Отвечает Инспекция труда

Недавно на горячую линию Инспенции труда поступил интригующий вопрос: „Я представительница службы поддержки. Может ли работодатель требовать от меня обязательного ношения бюстгальтера и даже сделать мне выговор (предупреждение) по этому поводу?! Тем более если это не прописано где-то во внутренних правилах нашей компании?“. Инспекция труда посоветовала руководствоваться здравым смыслом и не устраивать на рабочем месте „показ мод“. Впрочем, носить бюстгалтер оказалось не обязательно - если в правилах не прописано обратное.

„Если оставить пылкие дискуссии позади, то в законе значится: все требования к рабочей одежде должны быть четко прописаны во внутренних правилах компании, - поясняют в инспекции. - Если пункта про обязательное ношение бюстгальтера там нет, то... что ж, выбор по-прежнему за вами! Но давайте будем честными, требование носить бюстгальтер в службе поддержки может показаться совершенно логичным... Но представьте себе обратное – а если бы требовалось его не носить?!

Конечно, важно, чтобы каждый чувствовал себя комфортно и профессионально. Рабочее место не обязательно должно быть показом мод, но всегда приветствуется проявление здравого смысла с обеих сторон“.

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