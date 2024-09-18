Эстонские гимназисты привезли домой 9 медалей международной олимпиады

17-я Международная олимпиада по наукам о Земле определила среди участников лучших школьников по знаниям в области наук о Земле. По словам Альвара Соэсоо - профессора Института геологии Таллиннского Технического Университета и руководителя эстонской команды – олимпиада этого года показала, что важность геонаук в мире значительно возросла, так что к проведению олимпиады относятся очень серьезно. „Я горжусь нашими знатоками-гимназистами, которые добились успеха в условиях жесткой конкуренции“.

Олимпиада охватывает широкий спектр тем, которые, помимо геологии, также связаны с изменением климата, более эффективным использованием ресурсов Земли, а также касается сфер окружающей средой и вплоть до вопросов планетологии Солнечной системы. „В современном обществе с высоким уровнем технологического развития и потребительских привычек, науки о Земле имеют важное значение для понимания и решения стоящих перед нами глобальных проблем. За несколько лет участия в олимпиадах наши учащиеся продемонстрировали, что они могут решать сложные задачи и это особенно важно, учитывая стоящие перед нами вызовы, которые требуют умных решений со стороны наших молодых знатоков геонаук“, — добавил Соэсоо.

Международные состязания состояли из теоретического и практического теста, а также полевых геологических работ. Эстонию представляли ученицы Таллиннской Реальной школы Лийза Пата (3 медали) и Туули Хансон (1 медаль); Сильвия Нафтал из Гимназии Густава Адольфа (2 медали) и Аарон Унт из Пярнуской гимназии Койдула (3 медали).

Наставниками эстонских олимпийцев были профессор Альвар Соэсоо из Института геологии TalTech и Сийм Нирги из Эстонской Геологической службы.