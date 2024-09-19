Рождественскую ель на Ратушной площади Таллинна установят раньше, чем в прошлом году

Это связано с тем, что в нынешнем году рождественская ярмарка в Таллинне начнется и завершится раньше, чем в предыдущем. Рождественская ярмарка откроется 22 ноября, и в этом году традиционная торговля и развлекательная программа на Ратушной площади будут продолжаться до 27 декабря.

„В других странах Европы рождественские ярмарки часто открываются в последнюю неделю ноября и завершаются в декабре. Последние годы показали, что жители Таллинна стремятся погружаться в праздничную атмосферу на Ратушной площади раньше. В то же время, после праздников интерес и посещаемость заметно снижаются. Поэтому мы решили открыть и завершить ярмарку раньше“, - пояснил старейшина Кесклинна Сандер Андла.

В центре рождественской ярмарки неизменно возвышается красивая и величественная ель. Поиски дерева следует начинать за несколько месяцев до открытия ярмарки, чтобы можно было лично осмотреть и оценить подходящие варианты. При выборе учитываются внешний вид ели, её стоимость и расстояние от Таллинна.

Ель должна быть высотой не менее 15 метров, густой и равномерно сформированной, а также располагаться в доступном месте на расстоянии не более 150 км от Таллинна. Рядом с деревом не должно быть электрических линий, которые могут затруднить работу крана и угрожать безопасному спиливанию ели. Ель может предложить владелец участка или его представитель.

Чтобы ваша ель стала рождественской, следует отправить письмо до 31 октября на адрес электронной почты kylly.annus@tallinnlv.ee , приложив фотографию дерева и указав его высоту, местоположение, ценовое предложение и контактную информацию владельца. Дополнительную информацию можно получить по указанному электронному адресу или по телефону 514 6612.