Президент провозгласил изменения к закону о дипломатической службе

Закон о внесении изменений в Закон о дипломатической службе и связанные с ним законы приводят дипломатическую службу в соответствие с принципами публичной службы и делают действующие регуляции более ясными и простыми. Понятие аттестационной комиссии заменяется понятием конкурсной комиссии. Будет обновлен порядок поступления на дипломатическую службу и командирования в зарубежное представительство, система оплаты труда, порядок уплаты гонораров и возмещения расходов дипломатов, дипломатических служащих и членов их семей, а также снижена административная нагрузка при командировании профессиональных дипломатов и внештатных административных работников в зарубежное представительство. Отныне бывшие дипломаты могут приниматься на работу на определенный срок без публичного конкурса. Будут уточнены условия присвоения дипломатического звания.

Закон о ратификации соглашения между Правительством Эстонской Республики и Правительством Государства Катар об избежании двойного налогообложения подоходными налогами и предотвращении уклонения от уплаты налогов и налоговых махинаций, а также прилагаемый протокол способствуют международным инвестициям. Соглашение запрещает стране-источнику дохода облагать налогом определенные виды доходов, устанавливает более низкую ставку налога, чем обычно, или требует от страны-резидента введения налоговых льгот или вычетов.

По состоянию на начало мая Эстония имеет действующее соглашение об избежании двойного налогообложения с 63 странами.

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