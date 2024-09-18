Правительство: новый бюджет способствует развитию государства, росту экономики и укреплению безопасности
Правительство во вторник, 17 сентября, достигло принципиальных договоренностей по государственному бюджету и государственной бюджетной стратегии. Решения правительства в области бюджета ставят целью обеспечить безопасность народа и страны, направляют средства на укрепление экономики и должны сделать функционирование государства более экономичным. Проект бюджета и связанные с ним законопроекты должны быть одобрены 25 сентября, а днем позже глава правительства передаст их в Рийгикогу.
„У Эстонии будет стабильный бюджет и налоговый мир до 2027 года, когда пройдут следующие парламентские выборы“, — подчеркнул премьер-министр Кристен Михал. По его словам, ключевые слова нового бюджета – устойчивые государственные финансы, сокращение расходов, определенность в сфере обороны, предсказуемость в политике и ориентация на экономический рост.
„Правительство положило конец пляскам вокруг налогов, когда каждый месяц предлагались новые варианты налогообложения. Предсказуемость создает определенность, а определенность создает рост экономики, – сказал премьер-министр. – В государственный бюджет заложен план покрытия возросших расходов на оборону с помощью временного широкоформатного налога на безопасность, чтобы использовать его для закупки боеприпасов, инвестиций в безопасность и создания возможностей роста для оборонной промышленности в помощь Украине, а также крупнейший в истории Эстонии план промышленного роста. Мы сокращаем публичные расходы, чтобы сделать государство более эффективным, и тщательный пересмотр государственных расходов и деятельности будет продолжаться каждый год“.
По словам министра финансов Юргена Лиги, главная обязанность тех, кто принимает решения по государственному бюджету, – обеспечить выживание государства: „Ничего не поделаешь, основная задача правительства – обеспечить устойчивость государства. Наша страна – это достояние и интересы всех ее граждан, и именно поэтому основное внимание бюджета направлено на восстановление финансовой устойчивости Эстонии. Я с радостью отдаю должное министрам, потому что это означало большую самоотверженность каждого в своей сфере и на личном уровне“.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс отметил, что наряду с государственной обороной людям важна и экономическая защищенность. „В то время как в фокусе переговоров по бюджету были инвестиции в гособорону, я рад, что мы уделили большое внимание благосостоянию эстонских семей, созданию рабочих мест за пределами „золотых колец“ и выживанию основных государственных служб. С точки зрения государственной безопасности, ощущение экономической защищенности важно для людей не менее, чем прочность эстонской границы или способность полиции и пожарной охраны быстро приходить на помощь. Важно, чтобы мы продолжали повышать пенсии и обеспечивали сохранение высокого качества медицинской помощи. Важно и чтобы семьям со средним и низким доходом по-прежнему выплачивать детские и родительские пособия в нынешнем объеме. Что касается налога на безопасность, то я благодарю предприятия, которые вносят справедливый вклад в безопасность Эстонии – таким образом расходы на инвестиции в оборону ложатся не только на плечи работающих людей“.
Министр образования и науки Кристина Каллас подчеркнула, что абсолютным приоритетом правительства должно быть стимулирование экономики – хорошо спланированный государственный бюджет обеспечит более высокий рейтинг страны и вселит в предпринимателей уверенность, позволяющую инвестировать в Эстонию. „Привлечение крупных инвестиций в Эстонию важно для конкурентоспособности экономики страны, где каждые 200 миллионов евро инвестиций обеспечивают нам около 80 миллионов евро налоговых поступлений в год“. По ее словам, лучшая экономическая политика – это образовательная политика. „Образованные жители Эстонии создают добавленную стоимость в экономике, поэтому дальнейшее увеличение финансирования высшего образования, реформа профессионального образования – все это повысит конкурентоспособность экономики. Аналогичным образом мы будем развивать цифровое государство, чтобы оно было эффективным, менее обременительным для бизнеса и персонализированным для всех. В ближайшие годы мы будем инвестировать в кибербезопасность и развитие системы государственной поддержки, исходящей, в первую очередь, из потребностей“, – сказала она.
До 2031 года на оборонные расходы будет дополнительно выделено 1,6 миллиарда евро
Основное внимание в государственном бюджете уделено покрытию растущих расходов на оборону, включая закупку боеприпасов для систем большой дальности. Инвестиции в тотальную оборону составят дополнительно около 220 миллионов евро.
Временный налог на безопасность
Со следующего года будет частично введен временный налог на безопасность. Эти деньги крайне необходимы стране для получения недостающих средств на развитие обороны и инвестиции в безопасность. Налог имеет широкую основу и состоит из трех компонентов: с 1 июля 2025 года налог с оборота повысится на 2 процентных пункта, а с 2026 года будет введен налог на безопасность в размере 2% на налогооблагаемый доход физических лиц и такой же налог на прибыль предприятий. Расчет налога на прибыль предприятий будет производиться на основании прибыли за предыдущий финансовый год, налог будет вноситься поквартально.
Оживление экономики
В ближайшие четыре года Эстония планирует направить значительные инвестиции на оживление экономики, в том числе 402,6 млн евро за счет доходов от продажи квот на выбросы CO₂. Две трети этой суммы пойдут на строительство Rail Baltic, включая создание совместного депо Elron и Rail Baltic. Деньги также будут выделены на инвестиции в энергоэффективность многоквартирных домов, на дорожное строительство, а также на поддержку зеленых технологий в морском секторе.
С 2026 года государство начнет реализацию масштабных инвестиционных субсидий, чтобы привлечь в Эстонию высокотехнологичное производство, увеличить экспорт и создать хорошо оплачиваемые рабочие места.
В течение следующих четырех лет государство произведет сокращения примерно на один миллиард евро, включая сферы управления министерств и экономию в результате ревизии бюджета
Все министерства и их подведомственные учреждения урежут расходы на 10% в течение следующих трех лет: 5% в следующем году, 3% в 2026-м и 2% в 2027‑м. Сокращения также распространяются на фонды и государственные предприятия.
Правительство стремится сократить дефицит бюджета в 2025 году с прогнозируемых 4,4% до 3% от ВВП.
Расходы государства на выплату процентов по долговой нагрузке в результате принятых правительством решений составит около 200 миллионов евро в течение следующих четырех лет.
В целях увеличения доходов бюджета в последующие годы будут изыматься дополнительные дивиденды у компаний с госучастием.
Более рациональные социальные пособия
Во время ревизии бюджета, исходя из принципов „нулевого бюджета“ правительство приняло решение о более рациональном предоставлении социальных услуг. Решения касались введения с 2026 года верхнего предела для пособий по болезни и родительских пособий – две средних месячных зарплаты. Тогда же будут прекращены выплаты социального налога за неработающего родителя. С 2025 года будет прекращена выплата пособий одиноким пенсионерам, проживающим в доме попечения.
Госбюджет на следующий год и стратегию государственного бюджета на 2025–2028 годы планируется утвердить на заседании правительства 25 сентября. Перед утверждением правительство заслушает мнение независимого бюджетного совета, а 26 сентября глава правительства передаст бюджет Рийгикогу.
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