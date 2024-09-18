Правительство: новый бюджет способствует развитию государства, росту экономики и укреплению безопасности

„У Эстонии будет стабильный бюджет и налоговый мир до 2027 года, когда пройдут следующие парламентские выборы“, — подчеркнул премьер-министр Кристен Михал. По его словам, ключевые слова нового бюджета – устойчивые государственные финансы, сокращение расходов, определенность в сфере обороны, предсказуемость в политике и ориентация на экономический рост.

„Правительство положило конец пляскам вокруг налогов, когда каждый месяц предлагались новые варианты налогообложения. Предсказуемость создает определенность, а определенность создает рост экономики, – сказал премьер-министр. – В государственный бюджет заложен план покрытия возросших расходов на оборону с помощью временного широкоформатного налога на безопасность, чтобы использовать его для закупки боеприпасов, инвестиций в безопасность и создания возможностей роста для оборонной промышленности в помощь Украине, а также крупнейший в истории Эстонии план промышленного роста. Мы сокращаем публичные расходы, чтобы сделать государство более эффективным, и тщательный пересмотр государственных расходов и деятельности будет продолжаться каждый год“.

По словам министра финансов Юргена Лиги, главная обязанность тех, кто принимает решения по государственному бюджету, – обеспечить выживание государства: „Ничего не поделаешь, основная задача правительства – обеспечить устойчивость государства. Наша страна – это достояние и интересы всех ее граждан, и именно поэтому основное внимание бюджета направлено на восстановление финансовой устойчивости Эстонии. Я с радостью отдаю должное министрам, потому что это означало большую самоотверженность каждого в своей сфере и на личном уровне“.