Таллинн совместно с TrackDeep тестирует устройство для повышения безопасности движения дронов. Примите участие!
Город Таллинн в сотрудничестве с компанией TrackDeep проведет тестирование сенсора обнаружения дронов и радара в пятницу, 20 сентября, в 12:00 около Котла культуры. Жители города также приглашаются запускать свои дроны, чтобы проверить способность системы к нагрузкам.
Компания TrackDeep была одним из победителей конкурса инноваций Tallinnovation. Её новаторское решение помогает повысить безопасность и эффективность движения дронов.
TrackDeep подала заявку на инновационную премию в прошлом году с целью протестировать в городской среде Таллинна систему датчиков, необходимых для определения местоположения и вектора движения беспилотных летательных аппаратов. Целью проекта является выявление наилучшей схемы размещения инфраструктуры датчиков для создания зоны U-space в Таллинне.
Тестирование возле Котла культуры является важным шагом на пути к управлению движением дронов и повышению безопасности. Оно предоставит ценную информацию о работе системы и её способности выдерживать нагрузки.
Таллинн приглашает всех владельцев дронов принять участие в тестировании, чтобы проверить, как система справляется с обнаружением и отслеживанием нескольких дронов, летающих одновременно.
Желающим принять участие необходимо сначала получить разрешение у AS Lennuliiklusteenindus ЗДЕСЬ.
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