Лаури Лаатс: временная мэрия добралась и до автобусного сообщения в Мустамяэ. Будет ли закрыт маршрут №24?
Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван представил жителям Мустамяэ на публичном обсуждении планируемые изменения в маршрутной сети общественного транспорта. Однако благодаря петиции, инициированной горожанами, и более 2500 собранным подписям мэрия отказалась от изменений маршрута автобуса № 24.
По словам бывшего старейшины района Мустамяэ Лаури Лаатса, в последние дни к нему обратились многие жители Мустамяэ за помощью, выражая удивление планами мэрии закрыть автобусный маршрут №24. „Признаюсь, что меня тоже шокировал этот план. Как бывший старейшина Мустамяэ, я не вижу никаких веских причин для таких решений, и создается впечатление, что цель временной мэрии – разрушить все хорошее и работающее“, – сказал Лаатс, добавив, что он рад, что благодаря активным жителям Мустамяэ удалось остановить этот план.
„Во время моей работы старейшиной Мустамяэ мы также обсуждали использование маршрутов общественного транспорта, но вопрос о необходимости маршрута №24 никогда не возникал. Достаточно взглянуть на количество жителей района, чтобы понять, что он крайне важен“, – рассказал Лаатс, поблагодарив всех активных жителей Мустамяэ, которые участвовали в создании петиции, поставили свою подпись или поделились обратной связью с городскими властями. „Именно благодаря вашей поддержке маршрут №24 остается без изменений, и это важное транспортное сообщение для жителей Мустамяэ сохранится“.
Помимо отмены изменений маршрута №24, город планирует внести изменения и в маршруты №26 и №61. „Вместо ликвидации и изменения маршрутов городским властям следует увеличивать количество рейсов автобусов и добавлять новые маршруты. Передвижение на общественном транспорте должно быть удобным для людей. В противном случае мы лишь способствуем увеличению количества автомобилей“, – продолжил Лаатс, добавив, что планируемые изменения в общественном транспорте в столице, напротив, снижают его привлекательность, что неизбежно приведет к увеличению трафика и нагрузке на дороги.
По словам Лаури Лаатса, который сам участвовал в обсуждении планируемых изменений в Мустамяэ, попытки городских властей и вице-мэра Ярвана привлечь жителей к обсуждению производят противоречивое впечатление. „Люди приходят на встречу, чтобы получить разъяснения и ответы на свои вопросы, но представители города не дают возможности задать вопросы и завершают встречу до того, как на все вопросы были даны ответы. При этом они спешат с внедрением изменений маршрутов, не учитывая потребности горожан, ведь решения по реорганизации маршрутной сети общественного транспорта планируется принять уже 1 октября. В такой ситуации мы не можем серьезно говорить о вовлечении жителей, – сказал Лаатс. – Настоящее вовлечение требует достаточного количества времени для рассмотрения всех поднятых вопросов“.
Петиция „Требуем сохранения автобусного маршрута №24 с направлением Мяэпеальсе-Кадака-Рехе“ собрала за менее чем две недели более 2500 подписей. Поставить свою подпись можно до 19 сентября года на портале: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/1219.
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