Лаури Лаатс: временная мэрия добралась и до автобусного сообщения в Мустамяэ. Будет ли закрыт маршрут №24?

По словам бывшего старейшины района Мустамяэ Лаури Лаатса, в последние дни к нему обратились многие жители Мустамяэ за помощью, выражая удивление планами мэрии закрыть автобусный маршрут №24. „Признаюсь, что меня тоже шокировал этот план. Как бывший старейшина Мустамяэ, я не вижу никаких веских причин для таких решений, и создается впечатление, что цель временной мэрии – разрушить все хорошее и работающее“, – сказал Лаатс, добавив, что он рад, что благодаря активным жителям Мустамяэ удалось остановить этот план.

„Во время моей работы старейшиной Мустамяэ мы также обсуждали использование маршрутов общественного транспорта, но вопрос о необходимости маршрута №24 никогда не возникал. Достаточно взглянуть на количество жителей района, чтобы понять, что он крайне важен“, – рассказал Лаатс, поблагодарив всех активных жителей Мустамяэ, которые участвовали в создании петиции, поставили свою подпись или поделились обратной связью с городскими властями. „Именно благодаря вашей поддержке маршрут №24 остается без изменений, и это важное транспортное сообщение для жителей Мустамяэ сохранится“.

Помимо отмены изменений маршрута №24, город планирует внести изменения и в маршруты №26 и №61. „Вместо ликвидации и изменения маршрутов городским властям следует увеличивать количество рейсов автобусов и добавлять новые маршруты. Передвижение на общественном транспорте должно быть удобным для людей. В противном случае мы лишь способствуем увеличению количества автомобилей“, – продолжил Лаатс, добавив, что планируемые изменения в общественном транспорте в столице, напротив, снижают его привлекательность, что неизбежно приведет к увеличению трафика и нагрузке на дороги.