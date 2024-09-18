Узнайте о ДТП в своем районе - теперь для этого есть веб-карта

По словам менеджера LKF по предотвращению ущерба Юлли Рейметс, любой желающий может воспользоваться веб-картой, чтобы узнать дорожную ситуацию в районе проживания или в другом интересующем его регионе. „Среди прочего, это поможет родителям понять, где есть опасные участки дорожного движения на пути их ребенка в школу. Эта информация также используется руководителями дорожных служб и геодезистами для планирования мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и оценки рисков“, отметила Рейметс. „Место страхового случая, тип ситуации, время происшествия и размер ущерба могут использоваться для анализа возможных причин и степени тяжести дорожно-транспортных происшествий. Благодаря этому можно будет быстрее отреагировать, если в каком-то месте участятся дорожно-транспортные происшествия“, пояснила Рейметс.

Сайт с обновленной веб-картой случаев дорожного страхования https://kaart.lkf.ee/ доступен пользователям компьютеров и смартфонов. Данные можно скачивать в виде файла csv.

По словам менеджера Inges Kindlustus по продуктам страхования транспортных средств Кристьяна Синикаса, страховые компании учитывают регионы дорожно-транспортных происшествий при установлении расценок дорожного страхования. „Если транспортное средство используется в основном в Таллинне и Харьюском уезде, где происходит половина всех случаев дорожного страхования в Эстонии и риск попасть в дорожно-транспортное происшествие выше, то и страховой взнос в рамках дорожного страхования будет немного выше, чем, например, для владельца автомобиля на Хийумаа. Помимо региона, на цену дорожного страхования влияет и ряд других параметров, таких как предыдущий ущерб, нанесенный автовладельцем, возраст и тип транспортного средства, мощность мотора и так далее“, сказал Кристьян Синикас.