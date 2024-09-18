Спасет ли „фестиваль налогов“ экономику Эстонии?

Кажется, что самый простой путь - это было повышение имеющихся уже налогов. У нас подняли НСО, налог с оборота, до 22 процентов. Летом следующего года его поднимут еще до 24. Подоходный налог с 1 января поднимется до 22, а через год еще на 2 процентных пункта до 24 процентов. Должно ли этого хватать, чтобы закрыть дыру?

У государства произошла следующая вещь. Четыре года кризиса привели к тому, что доходы государства постоянно снижались - они и сейчас снижаются тоже, собирается меньше налогов. А обязательства государства: индексирование пенсий, индексирование социальных пособий, зарплаты, они продолжали расти или оставались на том же самом уровне, как было в 19-м году. То есть, если в 19-м году эта разница была очень маленькой, то теперь эта разница становится все больше и больше. И в следующем году, если ничего не менять, эта разница будет еще больше, потому что опять будет индексация чего-то“.

Что надо понимать в связи с этими расходами? 1 миллиард 600 миллионов на оборону - это, условно, разовый платеж. Мы его возьмем либо на международном рынке, либо у жителей Эстонии в долг. А 1 миллиард 700 миллионов - это постоянные расходы нашего государства.

Плюс у нас есть еще обязательства: зарплаты учителей, зарплаты преподавателей, и если еще и это сложить, сумма будет существенно больше.

„Будем говорить абсолютно честно, фестиваль налогов начался, и он еще будет продолжаться. И когда он закончится, одному Богу известно. Давайте начнем с дырки в бюджете. Когда у нас говорят о налоге на оборону, упоминается 1 миллиард 600 миллионов. Но дырка в бюджете, по прогнозам этого года, где-то 1 миллиард 700, и у многих людей как бы возникает ощущение, что это одно и то же. То есть, у нас денег не хватает на оборону. На самом деле, это надо суммировать. Тогда получается 3 миллиарда 300 миллионов.

Когда новое правительство приходило к власти, новый премьер-министр Кристен Михал заявил, что фестиваль налогов закончится. Однако судя по всему, он только начинается. Эксперт признался, что его ожидания не совпадают с той реальностью, которую мы видим.

„В том-то и дело, что не хватает, - поясняет эксперт. - Если бы у нас бюджет был более-менее в нуле, то нам хватало бы на покрытие вот этого разрыва, который возникает. А так как у нас уже сейчас 1 миллиард 700 миллионов дырка, то то, что делается, например, повышение всех этих налогов, по тем данным, которые я помню, дадут в год дополнительного дохода где-то 800 миллионов. Где взять еще миллиард? Нам нужно еще что-то делать.

Есть, конечно, надежда на то, что экономика будет расти и государство будет собирать больше налогов. Но вот здесь возникает вопрос, который у меня постоянно. Я разговаривал со многими своими знакомыми, очень известными экономистами. Говорю: „Ребята, а у вас кто-то спрашивает, какие идеи есть?“ Потому что есть налог на прибыль для предприятия, налог на рабочую силу, налог на имущество. Это различные идеи, они все имеют место быть, но их нужно обсуждать. Все мои знакомые экономисты и предприниматели, говорят, что ничего не знают. В правительстве же обсуждают это уже неделю. Это то же самое, если бы я начал обсуждать бьюти-сферу, как надо ухаживать за кожей, не понимая в этом ничего“.

Правительство транслирует мысль о том, что надо просто потерпеть и потуже затянуть пояса. И это касается каждого жителя Эстонии, богатого и бедного. При этом многие эксперты, анализируя принятые решения, отмечают, что на самом деле богатым, собственно, ничего не будет, а люди менее защищенные как раз очень сильно почувствуют эти изменения на себе.

Ну, конечно, дело в том, что НДС и подоходный налог, который повышается сейчас, приводит к тому, что все начинают платить больше. Возьмем человека, который зарабатывает 1200 евро брутто и будет платить подоходный налог 2% и НДС 2%. Для него это более существенная сумма, чем для того, кто зарабатывает 5000 евро. Чем богаче человек, тем меньше у него доля расходов на продукты питания“.

По словам эксперта, и снижение необлагаемого налогом минимума, и налог на оборону реальны. Однако перед этим нужно удостовериться, что нет лучшего варианта. Например, Рон Лувищук предлагает рассмотреть вариант введения налога на имущество частных лиц.

Тем не менее, в правительстве до сих пор идет обсуждение налогов на имущество предприятий, прибыль и фонд заработной платы. И по словам эксперта, такая неопределенность для бизнеса очень вредна.

„Для того чтобы бизнес развивался, нужно понимать, что будет завтра, послезавтра, через 3 года, через 5 лет. Могут ли головные компании крупных международных фирм уйти из Эстонии из-за того, что такой налог введут? Абсолютно. Например, где-то недели 2 назад компания Telia объявила, что она сокращает 10% своего персонала. То ли у них сокращение расходов, то ли они видят, что зарплатный фонд у них растет настолько, что им это невыгодно“.

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