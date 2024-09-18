Кристина Каллас: в следующем году зарплата учителей не вырастет

„В 2025 году поднять минимальную зарплату учителям очень сложно. Нынешняя ситуация показывает, что никому из публичного сектора повысить зарплату невозможно. Следующий год не очень оптимистичен, но на 2026 год нужно запланировать повышение как минимальной зарплаты учителей, так и повышение зарплаты в рамках карьерной модели“, - сказала Каллас.

Она отметила, что с учителями такая же ситуация, как и со спасателями и полицейскими: повышения зарплат в 2025 году ожидать не стоит.

„Да, такова ситуация на данный момент. Это касается всех: деятелей культуры, медицинских работников, социальных работников, людей из сферы образования, а также спасателей и полицейских“, - перечислила министр.

Что будет с масштабной целью, чтобы к 2027 году учителя получали как минимум 120% от средней зарплаты? По словам Каллас, все в силе.

„Это значит, что на 2026 год мы запланируем повышение зарплат, в 2027 году зарплаты учителей также должны вырасти“, - пообещала министр.

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