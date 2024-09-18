18.09.2024, 10:50
Бизнес о введении налога на прибыль: предприниматели больше не доверяют правительству(11)
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA
Президент Ассоциации малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA) Илле Накурт-Мурумаа не видит в принятом вчера правительством решении по налогам светлых тонов.
Правительство ЭР приняло вчера (17.08) решение о том, что с 2026 года подоходный налог на физических лиц увеличится на 2% и будет введен налог на прибыль предприятий тоже в размере 2%.
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