Экономика
18.09.2024, 10:50

Бизнес о введении налога на прибыль: предприниматели больше не доверяют правительству

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Илле Накурт-Мурумаа
Илле Накурт-Мурумаа
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA

Президент Ассоциации малых и средних предпринимателей Эстонии (EVEA) Илле Накурт-Мурумаа не видит в принятом вчера правительством решении по налогам светлых тонов.

Правительство ЭР приняло вчера (17.08) решение о том, что с 2026 года подоходный налог на физических лиц увеличится на 2% и будет введен налог на прибыль предприятий тоже в размере 2%.

По мнению Накурт-Мурумаа, положительным моментом в принятых вчера правительством решениях по налогам можно считать лишь то, что теперь есть ясность и обещан „налоговый мир“ до следующих выборов.

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