Экономика
18.09.2024, 10:10

Действующий на рынке 16 лет производитель мебели сокращает работников

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ФОТО: Sidorov_Ruslan | Shutterstock via Puzzlepix

Действующий в Ряпина в Пылвамаа производитель мебели OÜ Sealteck сокращает большую часть своих сотрудников.

По данным Кассы по безработице, работы на предприятии лишатся семь человек. По состоянию на конец июня этого года в фирме работал 21 сотрудник. Согласно коммерческому регистру, у фирмы имеется действующая налоговая задолженность в размере 138 237 евро.

OÜ Sealteck еще не представила годовой отчет за прошлый год, но в 2022 году предприятие получило 2 092 860 евро дохода от продаж и показала прибыль в размере 5 543 евро. При этом и 2020, и 2021 годы фирма завершила с убытком.

В годовом отчете за 2022 год указано, что основной деятельностью Sealteck OÜ является производство мебели на заказ и оказание услуг по ее установке. В фирме добавили, что в 2023 году планируется продолжить оказание услуг по установке мебели, расширять партнерские отношения и увеличивать обороты.

Delfi Ärileht обратился за комментарием о причинах сокращений, но член правления компании Талис Коттисе был немногословен. „Хотелось бы, чтобы дела шли лучше, но на данный момент сложно, как и многим другим“, - сказал он.

OÜ Sealteck была основана в 2008 году.

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