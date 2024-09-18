Действующий на рынке 16 лет производитель мебели сокращает работников

По данным Кассы по безработице, работы на предприятии лишатся семь человек. По состоянию на конец июня этого года в фирме работал 21 сотрудник. Согласно коммерческому регистру, у фирмы имеется действующая налоговая задолженность в размере 138 237 евро.

OÜ Sealteck еще не представила годовой отчет за прошлый год, но в 2022 году предприятие получило 2 092 860 евро дохода от продаж и показала прибыль в размере 5 543 евро. При этом и 2020, и 2021 годы фирма завершила с убытком.

В годовом отчете за 2022 год указано, что основной деятельностью Sealteck OÜ является производство мебели на заказ и оказание услуг по ее установке. В фирме добавили, что в 2023 году планируется продолжить оказание услуг по установке мебели, расширять партнерские отношения и увеличивать обороты.

Delfi Ärileht обратился за комментарием о причинах сокращений, но член правления компании Талис Коттисе был немногословен. „Хотелось бы, чтобы дела шли лучше, но на данный момент сложно, как и многим другим“, - сказал он.

OÜ Sealteck была основана в 2008 году.

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