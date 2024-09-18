Eesti 200 предлагает сократить депутатские надбавки вдвое

„В частном секторе компании были вынуждены ужесточить бюджет из-за экономического спада, и болезненные сокращения все больше затрагивают государственные учреждения. В такой ситуации Рийгикогу не должен оставаться сторонним наблюдателем, а должен внести свой вклад в коллективное сокращение,“ - сказал Тоомас Уйбо.

„Я надеюсь, что и другие фракции Рийгикогу поддержат этот призыв, чтобы не нарушить чувство справедливости эстонского народа. Сокращение надбавок в данных условиях полностью оправдано и является правильным шагом“.

Тоомас Уйбо надеется, что переговоры по снижению надбавок не будут затянуты деталями и что будет найдено быстрое и удовлетворительное решение для всех фракций. „Я искренне надеюсь, что политическая воля останется сильной до конца переговоров и что эти переговоры дадут желаемый результат. Я призываю всех членов Рийгикогу рассматривать это как принципиальный вопрос - будет ли Рийгикогу солидарен с обществом в условиях сокращений или нет,“ - добавил Уйбо.

Надбавки для членов Рийгикогу в последний раз снижались во время предыдущего экономического кризиса в 2009 году.

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