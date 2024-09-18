В Таллинне мужчина напал с ножом на свою семью: для его задержания пришлось применить электрошокер и оружие

Во вторник, 17 сентября, незадолго до восьми часов вечера, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в квартире на улице Эрика в Пыхья-Таллинне 22-летний мужчина напал с ножом на членов своей семьи, 42-летнюю и 73-летнюю женщин.

„Прибывшие на место полицейские вступили с мужчиной в контакт и отдали ряд распоряжений, которые он не выполнил. Для задержания мужчины, у которого в руках находился нож, и его обезвреживания полицейские применили электрошокер и произвели одиночный выстрел из служебного оружия. Его травмы не были опасны для жизни, и полиция немедленно оказала ему первую помощь“, - рассказал оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Рааво Ярва.

Скорая помощь доставила в больницу двух членов семьи, пострадавших в результате нападения. Под медицинское наблюдение доставили и 22-летнего нападавшего.

Ярва добавляет, что полицейские никогда не применяют служебное оружие опрометчиво, применение оружия всегда является взвешенным решением: „Поскольку мужчина не подчинился неоднократным распоряжениям полиции и был опасен, при его задержании было решено применить служебное оружие“.

Для выяснения обстоятельств нападения полиция возбудила уголовное дело. Бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны также проверит обстоятельства происшествия и оценит законность действий должностных лиц.

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