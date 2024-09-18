Рейтинги партий: соцдемы продолжают терять популярность, центристы догоняют EKRE

С учетом опубликованных в среду данных последнего еженедельного опроса Norstat, 28,4% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают Isamaa, 19,6% - Партию реформ и 14,5% - Социал-демократическую партию, передает RusERR.

За неделю рейтинг как Isamaa, так и Партии реформ вырос на 0,2 процентного пункта, а популярность соцдемов упала на 0,9 процентного пункта - за три недели рейтинг соцдемов снизился еще более заметно, на 3,2 процентного пункта.

За тройкой лидеров следуют EKRE (12,2%), Центристская партия (12,2%), „Правые“ (4,4%) и Eesti 200 (4%), при этом за неделю поддержка EKRE снизилась на один процентный пункт, популярность центристов выросла на 0,3, „Правых“ - на 0,2, а Eesti 200 - на 0,5 процентного пункта.

Партию „Эстонские националисты и консерваторы“ (ERK) поддерживают 1,9% респондентов, „Зеленых“ и Koos - по 1,2%.

Партии правящей коалиции (реформисты, Eesti 200 и соцдемы) поддерживают 38,1% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу (Isamaa, EKRE, Центристская партия) - 52,7%.

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