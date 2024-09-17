ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (937-й день) | СМИ: число убитых и раненых в ходе российско-украинской войны достигло миллиона человек

The Wall Street Journal со ссылкой на украинские источники и данные западной разведки сообщил, что число убитых и раненых в ходе российско-украинской войны достигло миллиона человек. С российской стороны, по данным WSJ, 200 тысяч погибших и около 400 тысяч раненых. Отдел „Разбор“ „Медузы“ обращает внимание, что процитированная WSJ оценка выглядит существенно завышенной. В материале не указано, какая именно категория раненых имеется в виду, а по подсчетам „Медузы“, основанным на свидетельствах о смерти, число погибших российских военных по состоянию на июль 2024 года составляло 120 тысяч человек.

Минобороны России утверждает, что российские военные сорвали четыре попытки атак ВСУ в Курской области в районе населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступал против операции украинских военных в Курской области, узнал Politico. По данным издания, Владимир Зеленский впервые представил идею наступления в Курской области в начале 2024 года. Залужный был против и считал, что у операции нет „четкого второго шага“ после успешного прорыва границы украинским подразделениями. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

В Харькове шесть человек пострадали при ударе российской авиабомбы, сообщил глава города Игорь Терехов. Четверо раненых — спасатели. По словам Терехова, российские войска атаковали Киевский район Харькова двумя авиабомбами.

Директора подмосковного парка „Патриот“ Вячеслава Ахмедова, задержанного по обвинению в мошенничестве, перевели из СИЗО под домашний арест. Ахмедова обвиняют в причастности к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра. Он проходит по одному делу с бывшим замминистра обороны Павлом Поповым.