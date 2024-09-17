ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (937-й день) | СМИ: число убитых и раненых в ходе российско-украинской войны достигло миллиона человек
Подводим итоги очередного дня войны.
The Wall Street Journal со ссылкой на украинские источники и данные западной разведки сообщил, что число убитых и раненых в ходе российско-украинской войны достигло миллиона человек. С российской стороны, по данным WSJ, 200 тысяч погибших и около 400 тысяч раненых. Отдел „Разбор“ „Медузы“ обращает внимание, что процитированная WSJ оценка выглядит существенно завышенной. В материале не указано, какая именно категория раненых имеется в виду, а по подсчетам „Медузы“, основанным на свидетельствах о смерти, число погибших российских военных по состоянию на июль 2024 года составляло 120 тысяч человек.
Минобороны России утверждает, что российские военные сорвали четыре попытки атак ВСУ в Курской области в районе населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька.
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступал против операции украинских военных в Курской области, узнал Politico. По данным издания, Владимир Зеленский впервые представил идею наступления в Курской области в начале 2024 года. Залужный был против и считал, что у операции нет „четкого второго шага“ после успешного прорыва границы украинским подразделениями. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.
В Харькове шесть человек пострадали при ударе российской авиабомбы, сообщил глава города Игорь Терехов. Четверо раненых — спасатели. По словам Терехова, российские войска атаковали Киевский район Харькова двумя авиабомбами.
Директора подмосковного парка „Патриот“ Вячеслава Ахмедова, задержанного по обвинению в мошенничестве, перевели из СИЗО под домашний арест. Ахмедова обвиняют в причастности к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра. Он проходит по одному делу с бывшим замминистра обороны Павлом Поповым.
Жителю Москвы Юрию Коховцу заменили принудительные работы на пять лет реального срока за участие в опросе „Радио Свобода“ о войне в Украине, проведенном в июле 2022 года. Тогда, отвечая на вопросы, Коховец сказал: „Наше правительство говорит о том, что оно хочет с националистами бороться, но бомбит торговые центры, в Буче мирных жителей наши военные из Бурятии, из Дагестана расстреливали — вообще без причин“.
У Украины нет ни единого плана завершения войны, в котором фигурировали бы замораживание боевых действий, прекращение огня или передача территорий России, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, официальная позиция Киева заключается в том, что война должна закончиться поражением России.
В последние месяцы США уменьшили объемы военной помощи Украине из-за сокращения собственных запасов, пишет телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. „Речь идет о запасах, которые есть у нас, о том, чего просят [украинцы], и можем ли мы удовлетворить эти запросы тем, что у нас есть в настоящее время“, — сказал один из собеседников.
Великобритания не будет „действовать в одиночку“ в вопросе предоставления Украине разрешения наносить удары дальнобойным оружием по целям в России, пишет The Times со ссылкой на источник. В то же время спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер в ответ на вопрос журналистов, принято ли решение об ударах дальнобойным американским оружием по целям в России, ответил, что у него „нет никаких объявлений“ об изменениях в политике Белого дома по этому вопросу.
Донецкая областная прокуратура начала расследование в связи с убийством под Покровском украинского военнопленного, в грудь которого воткнули меч с надписью „За Курск“. Об этом подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.
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