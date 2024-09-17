Киев расследует вероятное убийство россиянами военнопленного

Правоохранительные органы Украины начали досудебное расследование вероятного внесудебного убийства украинского военнопленного представителями ВС РФ. Уголовное производство начато в связи с нарушением законов и обычаев войны, а также умышленным убийством, сообщили во вторник, 17 сентября, в Офисе генпрокурора Украины и Донецкой областной прокуратуре.

Ранее российские провоенные Telegram-каналы распространили фотографии лежащего на земле окровавленного человека, предположительно украинского военнослужащего, в грудь которого вонзен меч с надписью „За Курск“. На одном из снимков на руке убитого виден серый скотч, таким образом, его руки могли быть связаны.

OSINT-аналитики, геолоцировавшие эти кадры, пришли к выводу, что снимки были сделаны в городе Новогродовка Донецкой области, недалеко от Покровска. В Офисе генпрокурора Украины сообщили, что сейчас проводится ряд неотложных розыскных действий, чтобы установить обстоятельства преступления и идентифицировать причастных к нему лиц.

Омбудсмен Украины обратился в ООН и МККК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что направил письма в ООН и Международный Красный крест, чтобы они зафиксировали „очередное военное преступление“ российской армии. „Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь. Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными“, - подчеркнул омбудсмен.

В июне генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины российские военные убили по меньшей мере 61 украинского военнопленного.