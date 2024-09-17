ВИДЕО | Осиновский: сравнение социал-демократов с Центристской партией совершенно непонятно

Партия Isamaa воздержалась от голосования по данному пункту повестки дня, чтобы продемонстрировать свое несогласие. На вопрос, почему партия не проголосовала против Юрченко, вице-мэр Карл Сандер Казе (Isamaa) ответил, что правительство города заранее согласилось с этим решением и что нынешняя власть все же лучше, чем правительство Центристской партии.

По словам Осиновского, коалиция хочет действовать как единое целое, и следует избегать ситуаций, когда несколько партий у власти "наезжают" на одного несогласного. Поэтому партия Isamaa ограничилась заявлением, и, несмотря на критику в течение нескольких недель, ни одна политическая партия официально не выступила против Юрченко.

Осиновский сообщил Delfi, что политические партии расходятся во мнении по поводу отношения Юрченко к переходу на эстонский язык. „Их опасения необоснованны“, — подтвердил он. По мнению Осиновского, сказанное Юрченко, где она, среди прочего, называет переход на эстонский язык одной из худших реформ в Эстонии, - не самые удачные заявления. Он подчеркнул, что Юрченко в своей страстной авторской статье говорила прежде всего об обеспокоенности по поводу содержательного функционирования образования на эстонском языке.

В СМИ уже начали сравнивать таллиннских социал-демократов со свергнутой Центристской партией. „Это сравнение совершенно непонятно“, - заявил Осиновский, который считает, что такие параллели возникли только потому, что несколько бывших членов Центристской партии недавно присоединились к Социал-демократической партии. „Это сделает социал-демократов только сильнее и позволит людям увидеть, что с нами возможно реализовать их политическое видение“, - сказал он.