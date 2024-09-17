17.09.2024, 17:25
Водителя, совершившего вчера в Таллинне аварию, до сих пор разыскивают
Вчера поздно вечером, в 23:00, в Таллинне на Вабадузе пуйестеэ автомобиль Mercedes-Benz на большой скорости вылетел с дороги и врезался в дерево и электрический щит.
В результате аварии близлежащие дома остались без света. Спасатели устранили риск возгорания машины и сообщили электрикам о домах, оставшихся без электричества.
Скорая помощь доставила двух находившихся в машине человек на обследование в больницу.
Водитель скрылся с места происшествия, полиция до сих пор его разыскивает.