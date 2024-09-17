ВИДЕО | Лиги не в восторге от налога на прибыль. Ляэнеметс считает его лучшим решением

Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) сказал порталу Delfi, что, наконец, так называемый налог на безопасность будет введен согласно коалиционному договору. По его словам, рассматривались между тем альтернативы, проводились консультации с аналитиками и участниками рынка. Он заметил, что на столе было четыре или пять вариантов, но у них у всех было много минусов.