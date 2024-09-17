17.09.2024, 17:45
ВИДЕО | Лиги не в восторге от налога на прибыль. Ляэнеметс считает его лучшим решением
Члены правительства Эстонии рассказали сегодня после заседания правительства о том, что было решено по государственному бюджету следующих лет. Самой главной новостью стало то, что для предприятий будет введен налог на прибыль.
Министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) сказал порталу Delfi, что, наконец, так называемый налог на безопасность будет введен согласно коалиционному договору. По его словам, рассматривались между тем альтернативы, проводились консультации с аналитиками и участниками рынка. Он заметил, что на столе было четыре или пять вариантов, но у них у всех было много минусов.
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