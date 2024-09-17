Пропавший на прошлой неделе в Пярнумаа 51-летний мужчина найден мертвым
Полиция с прискорбием сообщает, что пропавший на прошлой неделе 51-летней Лео найдет мертвым в деревне Кыйма (Пярнумаа).
Утром 17 сентября в полицию поступило сообщение о том, что 51-летний Лео, проживающий в Пярну, не пришел на работу, а его коллеги не смогли с ним связаться. Последний раз Лео и его автомобиль видели в четверг, 12 сентября, в 14:00 на улице Яннсени в пярнуском районе Юлейыэ. После этого никакой информации о местонахождении мужчины нет, по месту своего жительства в Пярну он тоже не появлялся.
Полиция поговорила с коллегами и родственниками Лео, а также проверила возможное места, где мужчина мог находиться, но пока безрезультатно.
Вечером 17 сентября представители полиции сообщили, что в деревне Кыйма в Пярнумаа случайные прохожие нашли Лео мертвым. „Нет оснований считать, что его смерть произошла в результате преступления“, - добавили в полиции.
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