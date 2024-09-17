Пропавший на прошлой неделе в Пярнумаа 51-летний мужчина найден мертвым

Утром 17 сентября в полицию поступило сообщение о том, что 51-летний Лео, проживающий в Пярну, не пришел на работу, а его коллеги не смогли с ним связаться. Последний раз Лео и его автомобиль видели в четверг, 12 сентября, в 14:00 на улице Яннсени в пярнуском районе Юлейыэ. После этого никакой информации о местонахождении мужчины нет, по месту своего жительства в Пярну он тоже не появлялся.