ФОТО | Полиция просит помощи в поисках 51-летнего мужчины. С ним может быть собака

Утром 17 сентября в полицию поступило сообщение о том, что 51-летний Лео, проживающий в Пярну, не пришел на работу, а его коллеги не смогли с ним связаться. Последний раз Лео и его автомобиль видели в четверг, 12 сентября, в 14:00 на улице Яннсени в пярнуском районе Юлейыэ. После этого никакой информации о местонахождении мужчины нет, по месту своего жительства в Пярну он тоже не появлялся.

Мужчина может передвигаться на принадлежащем ему бело-синем фургоне Mercedes Benz Sprinter (на фото) и иметь при себе небольшую собаку (на фото).

Полиция поговорила с коллегами и родственниками Лео, а также проверила возможное места, где мужчина мог находиться, но пока безрезультатно.

Рост Лео около 190 см, телосложение стройное, спортивное, кожа загорелая. Волосы черные волосы до плеч, обычно убирает в хвост. В чем он был одет, точно неизвестно, но может может носить пестрый серо-черный платок и шорты до колен.

Полиция просит всех, кто видел Лео или знает его местонахождение, позвонить по номеру 112.

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