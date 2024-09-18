18.09.2024, 14:55
Хлопнет дверью? Кадри Симсон о направлении, взятом Центристской партией: для меня это неприемлемо(4)
ФОТО: KARIN KALJULÄTE | DELFI MEEDIA
„Центристская партия всегда была объединителем различных общественный групп. К сожалению, нынешнее руководство взяло направление на раскол“, - сказала давний член партии Кадри Симсон в интервью Delfi.
В первой неделе сентября комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон направила своим однопартийцам по Центристской партии письмо, где написала, что нынешнее правление не представляет основополагающие ценности, на которых десятилетиями стояла Центристская партия. Она призвала соратников по партии воздержаться от кардинальной смены курса.
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