Хлопнет дверью? Кадри Симсон о направлении, взятом Центристской партией: для меня это неприемлемо

В первой неделе сентября комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон направила своим однопартийцам по Центристской партии письмо, где написала, что нынешнее правление не представляет основополагающие ценности, на которых десятилетиями стояла Центристская партия. Она призвала соратников по партии воздержаться от кардинальной смены курса.

В эти выходные состоялось заседание совета уполномоченных Центристской партии, который утвердил, по какому пути будет двигаться политическая сила. На заседании было решено, что партия выходит из своей нынешней политической семьи в Европарламенте — ALDE, но пока останется во фракции Renew Europe. По словам Михаила Кылварта, в программе Центристской партии существует явные противоречия с программой ALDE. Одно из этих противоречий, по словам председателя партии, — федерализация Европейского союза.