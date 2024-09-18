Ковид снова в деле. В Нарве госпитализировано восемь человек

„Отделение сестринского ухода и опеки больницы находилось на карантине, - рассказал Член правления больницы Юллар Ланно. - Также заболели несколько сотрудников из разных отделений. Среди рожениц большого количества заражений не наблюдалось“.

На прошлой неделе в Нарве было зарегистрировано 67 случаев заболевания. По словам Члена правления больницы, на прошлой неделе заболеваемость увеличивалась быстрее всего в возрастных группах 5-19 лет - это было плюс 70% - и 66-79 лет. Еженедельный прирост заражений составляет 19%. Как отметил Ланно, такая вспышка объясняется тем, что многие вернулись из отпусков, а школьники начали более активно контактировать друг с другом.

„На данный момент ситуация стабилизируется, но не следует терять бдительность, важно, чтобы каждый человек, почувствовавший недомогание или симптомы: кашель, насморк, потеря голоса или температура - проверился на коронавирус, - уточнил Ланно. - Человек может быть заразным до двух дней, оставаясь внешне здоровым, но с ухудшенным самочувствием. Передвигаясь с инфекцией, можно заразить еще многих людей, с которыми был контакт“.

В настоящее время в Нарвской больнице нет пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Врачи Нарвской больницы напоминают:

Важно не забывать мыть руки и делать антисептику рук.

Если вы чувствуете, что вы заболели, останьтесь дома. Свяжитесь со своим семейным врачом. Сделайте быстрый тест на COVID/Gripp. Бывает, что первый тест негативный, а симптомы проявляются, тогда можно повторить тест.

При кашле/чихании прикрывайте нос и рот бумажным полотенцем или рукавом. После обработайте руки антисептиком или вымойте руки с мылом.

Избегайте прикосновений грязными руками к лицу, глазам, рту и носу.

Вакцинация групп риска. Особенно 65+ и люди с хроническими заболеваниями.

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