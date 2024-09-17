Правительство вводит налог на прибыль предприятий. „Если нет прибыли, нет и налоговых обязательств“

„Повышение налогов, конечно, не выбор нынешнего правительства, эта необходимость вызвана прямыми и косвенными последствиями военной деятельности России. Война продолжается, и в ближайшие годы нам предстоит внести дополнительный вклад в оборону и безопасность Эстонского государства. Это ответственность всех нас, и мы все внесем свой вклад“, — заявил министр финансов Юрген Лиги.

„Из рассмотренных альтернатив налог на прибыль предприятий наименее негативно повлияет на экономику Эстонии в ближайшие годы и станет способом, с помощью которого предприятия смогут внести дополнительный вклад в государственную безопасность. Налог имеет ограниченный срок действия и небольшую ставку. Если у предприятия нет прибыли, нет и налоговых обязательств“, — пояснила вице-канцлер Эвелин Лийвамяги.

Основанием является бухгалтерская прибыль до налогообложения

Налоговой базой является бухгалтерская прибыль предыдущего финансового года до налогообложения, при этом налог будет уплачен авансом. В 2026 году компании заплатят налог на безопасность дважды: к 10 сентября и 10 декабря.

В 2027 году аванс будет выплачиваться ежеквартально. Те компании, у которых финансовый год является календарным, уплачивают его до 10 числа в марте, июне, сентябре и декабре. После сдачи отчета за финансовый год производится перерасчет, исходя из фактической прибыли. Как правило, налоговой базой является бухгалтерская прибыль до налогообложения, которая корректируется лишь в очень редких случаях.

Налоговая ответственность возникает только у прибыльных компаний. Если компания получает прибыль, она, как правило, платежеспособна и может внести вклад в безопасность своей страны. Налог на безопасность будет платить как компании-резиденты, так и постоянные представительства нерезидентов, действующие в Эстонии.

Ожидаемый доход - до 173 миллионов евро в год