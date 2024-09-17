Правительство вводит налог на прибыль предприятий. „Если нет прибыли, нет и налоговых обязательств“(2)
Кабинет министров одобрил введение расширенного налога на безопасность в 2025-2028 годах для получения дополнительных средств на необходимые оборонные инвестиции. Летом 2025 года НСО увеличится на два процентных пункта, а с 2026 года к доходам физических лиц и прибыли компаний будет применяться двухпроцентный налог, пишет Delfi Ärileht.
„Повышение налогов, конечно, не выбор нынешнего правительства, эта необходимость вызвана прямыми и косвенными последствиями военной деятельности России. Война продолжается, и в ближайшие годы нам предстоит внести дополнительный вклад в оборону и безопасность Эстонского государства. Это ответственность всех нас, и мы все внесем свой вклад“, — заявил министр финансов Юрген Лиги.
„Из рассмотренных альтернатив налог на прибыль предприятий наименее негативно повлияет на экономику Эстонии в ближайшие годы и станет способом, с помощью которого предприятия смогут внести дополнительный вклад в государственную безопасность. Налог имеет ограниченный срок действия и небольшую ставку. Если у предприятия нет прибыли, нет и налоговых обязательств“, — пояснила вице-канцлер Эвелин Лийвамяги.
Основанием является бухгалтерская прибыль до налогообложения
Налоговой базой является бухгалтерская прибыль предыдущего финансового года до налогообложения, при этом налог будет уплачен авансом. В 2026 году компании заплатят налог на безопасность дважды: к 10 сентября и 10 декабря.
В 2027 году аванс будет выплачиваться ежеквартально. Те компании, у которых финансовый год является календарным, уплачивают его до 10 числа в марте, июне, сентябре и декабре. После сдачи отчета за финансовый год производится перерасчет, исходя из фактической прибыли. Как правило, налоговой базой является бухгалтерская прибыль до налогообложения, которая корректируется лишь в очень редких случаях.
Налоговая ответственность возникает только у прибыльных компаний. Если компания получает прибыль, она, как правило, платежеспособна и может внести вклад в безопасность своей страны. Налог на безопасность будет платить как компании-резиденты, так и постоянные представительства нерезидентов, действующие в Эстонии.
Ожидаемый доход - до 173 миллионов евро в год
По сравнению с Европейским союзом, Эстония собирает относительно мало налогов на прибыль и имущество. Налоги на капитал в Эстонии в 2022 году составили 2,7% ВВП. При этом Эстония была предпоследней в Евросоюзе – средний показатель по ЕС составлял 8,9% ВВП.
По данным Департамента статистики, в Эстонии действуют около 145 000 предприятий, из которых около 60 процентов являются прибыльными.
Ожидаемый доход от налога на прибыль предприятий составит 157 миллионов евро в 2026 году, 164 миллиона в 2027 году и 173 миллиона в 2028 году.
Всего в 2026 году в госбюджет из налога на безопасность ожидается 751 миллион евро поступлений.
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