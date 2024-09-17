Новости Эстонии
17.09.2024, 14:15

Над Таллинном сегодня длительное время кружил пассажирский самолет. Что-то случилось?

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Круги самолета над Таллинном
Круги самолета над Таллинном
ФОТО: FLIGHTRADAR24.COM

Сегодня (17.09) над Таллинном настолько долго летал один пассажирский самолет, что у некоторых горожан возник вопрос: а не случилось ли чего с воздушным судном?

По данным портала flightradar24 самолет с отметкой FIN1M (OH-LXH) совершил сегодня четыре полета из Хельсинки в Таллинн, кружа некоторое время над столицей Эстонии и возвращаясь обратно. Он наконец приземлился в 12.30.

Руководитель по коммуникациям авиадиспетчерской службы Лотте-Трийн сообщила изданию Forte, что речь идет о тренировочных полетах авиакомпании Finnair.

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