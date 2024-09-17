Юрченко назначена на должность старейшины Ласнамяэ. Партия Isamaa в голосовании не участвовала

„Мы не могли поддержать это решение. Поэтому члены делегации Isamaa воздержались от голосования по данному пункту повестки дня“, - сообщил Казе в социальных сетях.

„Я полагаю, что добропорядочные жители Таллинна не понимают, почему социал-демократы сделали именно такой выбор кандидата в старейшины района, и, исходя из этого, Isamaa дистанцируется от решения. Мы заранее сообщили об этом как мэру, так и коалиционным партнерам“, - добавил он.

Как отметил Казе, партии сами несут ответственность за свои решения в области кадровой политики.

По его словам, таллиннская властная коалиция продолжит свою работу. „Руководимая Михаилом Кылвартом Центристская партия не вызывает доверия как создатель эстоноязычного и проэстонского Таллинна. Это показала длившаяся десятилетиями единоличная власть Центристской партии“, - сказал он.

Как сказал Казе, продолжатся изменения в городском управлении Таллинна. „Крайне важно осуществить переход к обучению на эстонском языке, развивать общественный транспорт Таллинна, социальную и медицинскую сферу, произвести принципиальные изменения в управлении городом. Isamaa в нынешней коалиции продолжит эти важные и чрезвычайно необходимые изменения в Таллинне“, - сказал Казе.

Председатель Таллиннского отделения партии Isamaa Рийна Солман сказала, что они не для того выражали в Таллинне недоверие Михаилу Кылварту и Центристской партии, чтобы в Ласнамяэ продолжалась прежняя политика.

„Для Isamaa ключевое значение имеет успешность полного перехода на эстоноязычное обучение в намеченном виде, и у нас нет уверенности, что предложенный кандидат будет эффективно его осуществлять. Ранее она однозначно ставила переход под сомнение“, - сказала Солман, комментируя голосование по кандидатуре Юрченко.