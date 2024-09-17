Юрченко назначена на должность старейшины Ласнамяэ. Партия Isamaa в голосовании не участвовала(5)
Сегодня Таллиннская горуправа утвердила на должность старейшины Ласнамяэ Юлианну Юрченко (Социал-демократическая партия). Председатель фракции партии Isamaa в Таллиннском горсобрании Карл Сандер Казе сообщил в социальных сетях, что Isamaa по-прежнему глубоко расходится по этому вопросу со своими партнерами по коалиции.
„Мы не могли поддержать это решение. Поэтому члены делегации Isamaa воздержались от голосования по данному пункту повестки дня“, - сообщил Казе в социальных сетях.
„Я полагаю, что добропорядочные жители Таллинна не понимают, почему социал-демократы сделали именно такой выбор кандидата в старейшины района, и, исходя из этого, Isamaa дистанцируется от решения. Мы заранее сообщили об этом как мэру, так и коалиционным партнерам“, - добавил он.
Как отметил Казе, партии сами несут ответственность за свои решения в области кадровой политики.
По его словам, таллиннская властная коалиция продолжит свою работу. „Руководимая Михаилом Кылвартом Центристская партия не вызывает доверия как создатель эстоноязычного и проэстонского Таллинна. Это показала длившаяся десятилетиями единоличная власть Центристской партии“, - сказал он.
Как сказал Казе, продолжатся изменения в городском управлении Таллинна. „Крайне важно осуществить переход к обучению на эстонском языке, развивать общественный транспорт Таллинна, социальную и медицинскую сферу, произвести принципиальные изменения в управлении городом. Isamaa в нынешней коалиции продолжит эти важные и чрезвычайно необходимые изменения в Таллинне“, - сказал Казе.
Председатель Таллиннского отделения партии Isamaa Рийна Солман сказала, что они не для того выражали в Таллинне недоверие Михаилу Кылварту и Центристской партии, чтобы в Ласнамяэ продолжалась прежняя политика.
„Для Isamaa ключевое значение имеет успешность полного перехода на эстоноязычное обучение в намеченном виде, и у нас нет уверенности, что предложенный кандидат будет эффективно его осуществлять. Ранее она однозначно ставила переход под сомнение“, - сказала Солман, комментируя голосование по кандидатуре Юрченко.
„Isamaa понимает, что возглавляемая Михаилом Кылвартом Центристская партия ни привела бы в Ласнамаяэ лучшего старейшину, ни обеспечила лучшего управления городом. По нашему мнению, нынешнее направление — любой ценой не назначать в Ласнамяэ эстоноязычного старейшину, а это как раз и надо сделать — является ненужным и непонятным“, - добавила Солман.
Юрченко приступит к исполнению обязанностей старейшины Ласнамяэ с 1 октября.
Юлианна Юрченко получила высшее образование в 2022 году в Таллиннской высшей школе предпринимательства Mainor по специальности „Управление бизнесом“. С 2011 по 2016 годы она работала на различных должностях в управе района Хааберсти. С 2016 по 2019 год занимала должность заместителя старейшины района Пыхья-Таллинн, а затем до февраля 2022 года работала в канцелярии Рийгикогу. С 7 февраля 2022 по 14 апреля 2024 года Юрченко занимала пост старейшины района Ласнамяэ.
Юлианна Юрченко отметила, что в качестве старейшины района она будет активно содействовать реализации ряда важных для жителей Ласнамяэ проектов.
„Если работы по открытию нового социального центра Ласнамяэ уже идет полным ходом, то такие масштабные проекты, как реконструкция Петербургского шоссе, строительство нового бассейна и спортивного комплекса, находятся на начальной стадии, для их успешной реализации требуется активная работа, – сказала она. – Несмотря на экономический спад и необходимость экономии, управе района необходимо прикладывать максимум усилий для того, чтобы предлагаемые жителям Ласнамяэ услуги, будь то благоустройство, возможности для досуга или социальное обеспечение сохраняли высокое качество“.
Старейшины районов назначаются на срок до окончания полномочий нынешней городской управы.
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