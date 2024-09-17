Кристина Каллас: Эстония в 2028 году перейдет на систему социальных пособий, основанных на потребностях

„Приоритетом и основой политики Eesti 200 с самого начала было создание эффективного персонального государства. Эффективное государство должно быть устойчивым в долгосрочной перспективе и менее обременительным для налогоплательщика и предпринимателя. Выплата всем единой суммы не соответствует возможностям государства и налогоплательщиков и на самом деле не является необходимой. Финансовое положение государства сложное, и тем более мы должны критически оценивать, какая часть общества действительно нуждается в социальных пособиях“, — сказала Каллас.

„В данный момент нам приходится сокращать финансирование дополнительного образования, но переход на систему пособий, основанных на потребностях, даст возможность направить эти средства именно на дополнительное образование или другие услуги, ориентированные на детей и семьи. Таким образом, вместо того, чтобы раздавать деньги, мы сможем инвестировать в лучшее будущее для детей и семей“.

По словам Каллас, технологии развиваются с огромной скоростью, что дает нам возможность все точнее использовать данные о населении и предоставлять персонализированные услуги.

„В цифровую эпоху государство может быть доступным и поддерживать граждан быстро и на основе потребностей, не затрачивая большие средства и не создавая огромный государственный аппарат. Розничная торговля делает персонализированные предложения, исходя из нашей истории потребления. Если компании могут предоставлять персонализированные услуги, почему бы и государству не сделать то же самое?“ — сказала Каллас.

Сегодня на пресс-конференции премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) и министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) дали обзор ситуации с переговорами по госбюджету. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .