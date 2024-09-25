Взяла кредит и отдала более 20 000 евро мошенникам. Жительница Ида-Вирумаа была уверена, что занимается трейдингом по рекомендации Delfi

На прошлой неделе Екатерина (имя изменено) была шокирована новостью от ее мамы. Женщина сообщила, что теперь она - трейдер, торгует криптовалютой и получает хорошие проценты. При этом жить ей оказалось не на что: все сбережения и свободные деньги были потрачены на „инвестиции“, в дополнение к этому был оформлен кредит. Но и его оказалось недостаточно - чтобы вывести средства с платформы, кураторы женщины уверяют, что нужно внести дополнительно 2400 евро - якобы только таким образом возможен перевод средств ей на счет в банк.