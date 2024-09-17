17.09.2024, 11:15
В порту Рохунеэме мужчина упал с судна и получил серьезные травмы
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня утром в порту Рохунеэме в волости Виймси произошел несчастный случай: молодой человек упал с судна и был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.
По данным полиции, в порту Рохунеэме 23-летний мужчина упал с судна во время его покраски и получил серьезные травмы.
Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.
На месте работает полиция, выясняя обстоятельства происшествия.
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