ЧП и криминал
17.09.2024, 11:15

В порту Рохунеэме мужчина упал с судна и получил серьезные травмы

 
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Сегодня утром в порту Рохунеэме в волости Виймси произошел несчастный случай: молодой человек упал с судна и был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

По данным полиции, в порту Рохунеэме 23-летний мужчина упал с судна во время его покраски и получил серьезные травмы.

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

На месте работает полиция, выясняя обстоятельства происшествия.

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