Умер легендарный тренер Шараповой и Сампраса

Причина его смерти не уточняется, сообщает РБК.

Лэнсдорп работал с четырьмя теннисистами, которые занимали первые места в мировых рейтингах, — Трейси Остин, Питом Сампрасом, Линдси Дэвенпорт и Шараповой. В общей сложности они выиграли 24 титула „Большого шлема“ в одиночном разряде. Остин, Сампрас и Дэвенпорт были включены в Международный зал теннисной славы, а Шарапова близка к этому.

Лэнсдорп тренировал еще многих теннисистов, по крайней мере 20 из них достигали топ-50 в мировых рейтингах.

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