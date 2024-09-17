Умер легендарный тренер Шараповой и Сампраса
Бывший тренер теннисистки Марии Шараповой американец Роберт Лэнсдорп скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Tennis.com.
Причина его смерти не уточняется, сообщает РБК.
Лэнсдорп работал с четырьмя теннисистами, которые занимали первые места в мировых рейтингах, — Трейси Остин, Питом Сампрасом, Линдси Дэвенпорт и Шараповой. В общей сложности они выиграли 24 титула „Большого шлема“ в одиночном разряде. Остин, Сампрас и Дэвенпорт были включены в Международный зал теннисной славы, а Шарапова близка к этому.
Лэнсдорп тренировал еще многих теннисистов, по крайней мере 20 из них достигали топ-50 в мировых рейтингах.
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